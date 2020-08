Flere vil koronatestes etter Hurtigruten-utbrudd

Helsedirektoratets informasjonstelefon og Oslo kommunes koronatelefon har opplevd økt pågang de siste dagene.

Hurtigruten og flere andre cruiserederier har opplevd koronasmitte de siste dagene. Terje Pedersen, NTB scanpix

5. aug. 2020 18:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Forrige uke var ventetiden i snitt på 5 minutter og 33 sekunder, men på mandag og tirsdag denne uken var den på 45 og 47 minutter. Det beklager vi, og nå bemanner vi opp for å sikre lavere ventetid.

Dette sier fagdirektør i Helsedirektoratet Karin Straume. Hun forteller at det er langt flere denne uken som ringer til Helsedirektoratets informasjonstelefon for spørsmål om koronaviruset.

– Det økte trykket skyldes at mange flere ringer inn. Vi ser en dobling i antallet henvendelser sammenlignet med gjennomsnittet i juli, sier Straume.

Karin Straume, fagdirektør i Helsedirektoratet. Rebecca Ravneberg

Oslo kommune opplever økt trykk på koronatelefonen

Fungerende direktør i Helseetaten, Truls Baklid, forteller at Oslo kommune også har merket større pågang på koronatelefonen.

– Det er spesielt de siste dagene at vi har hatt mer pågang enn ellers i sommer.

Aftenposten prøvde å ringe Oslo kommunes koronatelefon onsdag ettermiddag. Da ble vi umiddelbart møtt med dette automatiske svaret før samtalen avsluttes: «På grunn av stor pågang kan vi ikke ta imot din samtale nå.» Deretter fikk vi en tekstmelding fra koronatelefonen med informasjon om hva man skal gjøre om man er i karantene og venter på prøvesvar.

Truls Baklid i Oslo kommune. Privat

Baklid tror at noe av grunnen til økningen kan være medieoppmerksomheten rundt nye smittetilfeller andre steder i landet. Han forteller at de jobber med planer om å øke kapasiteten hvis dette viser seg å vare over tid.

– Hvis dette er en vedvarende trend, må vi iverksette tiltak for å håndtere den økte pågangen.

Baklid legger til at de ikke har hatt mindre bemanning i sommerferien.

Helsedirektoratet tar grep

Straume i Helsedirektoratet forteller at den økte pågangen startet hos dem på mandag. Hun tror også at innringerne er påvirket av nyhetene om smittetilfellene på Hurtigruten.

– Hva skal dere gjøre med det økte trykket?

– Vi bemanner i dag opp telefonen på grunn av den økte pågangen og gjør løpende vurderinger for å holde ventetiden så lav som mulig.

På onsdag er ventetiden blitt halvert, og den er på rundt 20 minutter. Det er på grunn av oppbemanningen.

Fakta Dette lurte folk på da de ringte Helsedirektoratet på mandag: Symptomer og testing

Inn- og utreise fra Norge

Karantene

Endring fra «grønn» status til «rød» for Frankrike og Polen

«Grønne» områder i Sverige

Grensepasseringer Norge/Sverige

Arrangementer – konfirmasjon, bryllup, bursdager, regler ved utleie av lokaler, regler for leie av offentlig sted

Innreise til Norge fra land utenfor Schengen Vis mer

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding