Uklarhet om rasistiske utsagn mot drapstiltalte Philip Manshaus’ søster

Philip Manshaus’ tante og hans to brødre vitnet torsdag i Asker og Bærum tingrett, der Manshaus står tiltalt for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling mot Al-Noor Islamic Centre 10. august i fjor.

Begge brødrene vitnet bak lukkede dører. Første del av tantens forklaring gikk også bak lukkede dører, og vi vet derfor ikke hva som ble diskutert der.

Tanten er søster av tiltaltes far. I den åpne delen av forklaringen ble hun spurt av forsvarer Unni Fries om hun hadde oppfattet at det var en god relasjon mellom avdøde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og stebroren. Philip Manshaus har erkjent at han drepte Johanne i hjemmet deres 10. august i fjor.

– Ja, det var i hvert fall fred og fordragelighet. Jeg kan ikke si at jeg har husker at det var noen veldige gnisninger mellom dem eller kommentarer om at det ikke er greit.

En samtale med Johanne i bilen

Forsvareren spurte så om en samtale tanten hadde med Johanne Zhangjia Ihle-Hansen vinteren før hun ble drept. I denne perioden har tiltalte selv og flere vitner forklart at han ble stadig mer radikalisert inn i nazistisk tankegang. Han tilegnet seg blant annet holdninger om at «hvite europeere» er mer verdt enn andre folkeslag, noe også noen familiemedlemmer reagerte på.

– Det var en fin samtale. Vi hadde ikke hatt så mye kontakt, for Johanne var litt tilbaketrukket. Nå hadde jeg hentet henne fra trening og kjørte henne tilbake. Da var det hun som tok initiativet til å prate. Hun så på meg og sa at Philip har litt rasistiske holdninger. Jeg svarte at det var dumt at han hadde det. Men jeg koblet ikke det opp at det gjaldt henne, at hun syntes det var problematisk for henne, svarte tanten.

Ihle-Hansen ble født i Kina, og var adoptert til Norge.

Aktor Johan Øverberg tok opp tråden om denne samtalen i sin utspørring.

– Var det slik å forstå at Johanne fortalte om at tiltalte hadde rasistiske holdninger ovenfor henne?

– Nei, det sa hun ikke, svarte tanten.

Skal ha sagt at rasismen var vanskelig

Aktor siterte så fra avhør av tanten:

«I tillegg forteller avdøde at siktede har hatt rasistiske holdninger ovenfor henne, og at han har sagt at hun ikke skal være sammen med han [kjærestens navn], som er portugiser». Ved gjennomlesning har tanten så bedt om at dette strykes.

– Nei, dette kjenner jeg meg ikke igjen i, sa tanten i retten.

Aktor leste så opp fra avhør at tanten på et annet tidspunkt hadde fortalt at siktedes ene bror hadde sagt til henne at Philip Manshaus hadde fått nynazistiske holdninger. Videre at Philip hadde kommet med rasistiske uttalelser mot Johanne, og at Johanne syns dette var vanskelig og rart, fordi de to hadde hatt et godt forhold før. Dette skal også ha blitt fortalt til tanten under denne bilturen, ifølge avhørene.

– Jeg husker det med at [broren] har nevnt at Philip hadde nazistiske holdninger, kommenterte tanten.

Følelsesladet appell

På slutten av forsvarerens utspørring kom tanten med en følelsesladet appell til de som skal dømme i saken:

– Jeg har et inderlig ønske og behov for å si at dere som skal dømme i denne saken, at dere gjør det fra et sant sted. Ut fra hva dere tenker er riktig, og ikke i frykt for hva dere tenker at samfunnet forventer av dere. Men at dere har mot og innsikt og legger det til grunn når dere skal vurdere denne saken.

Tanten forklarer også hvor vond situasjonen er for familien, og at hun har prøvd å kommunisere dette til siktede under møter i fengselet.

– Jeg fikk inntrykk av at han ble berørt av det. Jeg har sagt til ham at jeg har vært forundret over at jeg kan være så glad i ham når han har gjort det han har gjort, utdyper hun.