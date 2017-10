– Vi skriver tross alt oktober, og da sier det seg selv at det fort kan bli kuldegrader om natta. Spesielt i de høyereliggende strøk, sier trafikkoperatør Turid Nyman ved Statens vegvesen til Aftenposten søndag morgen.

Hun sier at det ikke har kommet meldinger om generelt glatte veier over fjellovergangene i Sør-Norge, men at de strekningene av veien som ligger i skygge for solen kan være glatt.

– Folk må vurdere situasjonen der de er selv. At det er glatte partier bør man jo ta høyde for når vi er så sent på året som nå, sier Nyman.

Noen bilister på høstferie i Sør-Norge risikerer glatte veier hjem, særlig hvis de drar fra hytta tidlig søndag.

Nå været er såpass bra som det er denne søndagen, regner hun med at mange venter til utpå dagen med å reise fra hytta.

Nymans varsel om bare veier og gode kjøreforhold gjelder på fjellovergangene over Venabygdsfjellet, Strynefjellet, Valdresflya, Dovrefjell og Kvikne.

Fare for glatte partier på riksvei 3 i Kvikne mellom Hedmark og Sør-Trøndelag og på E 134 over Haukelifjell.

Nattefrost i Sør-Norge

Ifølge Yr er det ventet nattefrost flere steder i indre strøk i Sør-Norge.

Vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt, sier han i et radiointervju tidligere i uken advarte folk mot å dra til fjells uten å sko bilen for vinterføre.

– På denne årstiden kan man aldri være sikker på at det ikke blir glatt i fjellet. Det skjer veldig raskt. Oktober er en lunefull årstid i fjellheimen, sier han til Aftenposten. Samtidig minner han om at det også var nattefrost i lavlandet tidligere i denne uken.

Han forklarer at det fort blir frostnetter når det er kjølig luftmasse, lite skyer og lite vind.