Noen bilister på høstferie i Sør-Norge risikerer glatte veier hjem, særlig hvis de drar fra hytta tidlig søndag.

Trude Lindstad, trafikkoperatør i Statens vegvesen, sier det stort sett er bart på fjellovergangene i Sør-Norge. Men Veitrafikksentralen melder om fare for glatte partier på riksvei 3 i Kvikne mellom Hedmark og Sør-Trøndelag og på E 134 over Haukelifjell mellom.

Lette snøbyger noen steder

I tillegg varsler de sluddbyger på fylkesvei 51 over Valdresflya, lett snø på riksvei over Filefjell, stedvis snøslaps på E 6 over Dovrefjell, samt lett snø på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Også på fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal kan bilister bli møtt med lette snøbyger.

Hun sier hun foreløpig ikke vet så mye om søndagen, men råder folk til å være litt oppmerksomme etter netter med nattefrost, særlig i skyggepartier.

– Der solen tar tak, vil den ofte smelte bort det som er av glatte partier. Slik sett kan det være lurt å dra litt utpå dagen, sier hun om steder der det er meldt om litt glatte veier.

– Vi er i en overgangsfase. Da er det vanskelig å si noe definitivt, sier Lindstad om kjøreforholdene.

Varsler nattefrost i Sør-Norge

Ifølge Yr er det ventet nattefrost flere steder i indre strøk i Sør-Norge.

Vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt, sier han i et radiointervju tidligere i uken advarte folk mot å dra til fjells uten å sko bilen for vinterføre.

– På denne årstiden kan man aldri være sikker på at det ikke blir glatt i fjellet. Det skjer veldig raskt. Oktober er en lunefull årstid i fjellheimen, sier han til Aftenposten. Samtidig minner han om at det også var nattefrost i lavlandet tidligere i denne uken.

Han forklarer at det fort blir frostnetter når det er kjølig luftmasse, lite skyer og lite vind.

