Venn av drapssiktet kvinne sier han ble avlyttet

– Jeg har fått beskjed om at jeg er et av hovedvitnene, sier mannen fra Kristiansand til VG. Han skal være nær venn av den 42 år gamle kvinnen som er siktet for drap på sin 67 år gamle ekssamboer i 2014 og sin far i 2002.

Ifølge mannen har han blitt avhørt åtte ganger, seneste torsdag. Han hevder han møtte den siktede kvinnen dagen før 67-åringen døde og at hun og ekssamboeren skulle spise middag sammen.

– I dag fikk jeg også vite at de har hatt telefonavlytting på meg i fire måneder. Det var en veldig rar følelse, men jeg har jo ingenting å skjule, sier han.

Møtte den siktede

Han sier han møtte den siktede 42-åringen dagen etter at ekssamboeren døde.

– Jeg hadde kjørt hjem til henne for å høre hvordan hun hadde det. Da jeg var der, kom det en prest på døren som fortalte at ekssamboeren var funnet død. Hun gråt ikke, men ga uttrykk for at dødsbudskapet var en tung beskjed å få, sier han.

Mannen sier videre at han synes det er rart at kvinnen ikke vil forklare seg i saken.

– Det ville ha vist at hun ikke har noe å skjule. Men det kan selvfølgelig være grunner til det som jeg ikke vet om, sier han.

Siktet for to drap

67-åringen ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014. Nesten tre og et halvt år senere kunne politiet opplyse at de hadde siktet ekssamboeren for å ha forgiftet ham.

Underveis i etterforskningen begynte politiet også å se nærmere på dødsfallet til kvinnens far for 15 år siden. Faren var 52 år gammel da han ble funnet død i badekaret i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002.

Til slutt mente politiet at de hadde nok beviser til også å sikte kvinnen for å ha drept faren.