Mekling på overtid mellom Handel og Kontor og Virke – håper å unngå streik

Meklingen mellom Handel og Kontor og Virke fortsetter på overtid, får NTB bekreftet. Riksmekleren sier det er reell fare for at over 5.000 kan gå ut i streik.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier fredag kveld at det er en reell fare for at tusenvis av butikkansatte lørdag kan gå ut i streik. Her er han fotografert i forbindelse med meklingen mellom Fellesforbundet og Parat og NHO-forbundet Norsk Industri. Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

11. sep. 2020 19:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Per nå er de ikke enige om en løsning. Men det er flere timer igjen til fristutløpet, så vi jobber målrettet mot å finne en løsning, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland like etter klokken 21.

Ruland understreker at konsekvensene vil være store om det blir streik. Han kaller det en stor mekling og viser til at det er snakk om fire tariffavtaler, og at to forbund på arbeidstakersiden er involvert.

– En konflikt vil være alvorlig og berøre mange, legger han til.

Vanskelig mekling

– Dette er en vanskelig mekling i likhet med alle andre meklinger som har kommet inn i år. Det er mange bransjer som har økonomiske utfordringer og sliter. Samtidig er det noen bransjer som ikke i samme grad er berørt av de økonomiske utfordringene i Norge, sa Ruland til NRK tidligere fredag.

Ved midnatt natt til lørdag utløp fristen for meklingen mellom arbeidstakernes organisasjon Handel og Kontor og arbeidsgiverne i Virke. Organiserte i arbeidstakerorganisasjonen Parat omfattes også av meklingen.

Kan sende over 5.000 i streik

Drøyt 5.000 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik i første omgang, blant dem ansatte i Biltema og Byggmakker, samt ansatte i en rekke dagligvarebutikker over hele landet, skriver Handel og Kontor i en pressemelding.

Parat opplyser til NTB at noen hundre av deres medlemmer kan bli tatt ut i streik.

Kjernen i uenigheten er sykelønnskrav, ifølge Handel og Kontors leder Christopher Beckham.

– Jeg opplever at det er veldig stor streikevilje. Vårt viktigste krav er at du skal få full lønn og feriepenger under sykdom, betalt av arbeidsgiver, sier Beckham.

Tapt 2 milliarder

Leder Ivar Horneland Kristensen i Virke sier at økonomisk vanskelige tider gjør det utfordrende å imøtekomme kravene fra Handel og Kontor.

– Virksomhetene som omfattes av denne meklingen, har hatt et omsetningsfall på 1,95 milliarder under koronakrisen, sier Horneland Kristensen, som viser til at det ikke er rom for lønnsvekst utover avtalen som konkurranseutsatt industri, frontfaget har forhandlet fram i årets lønnsoppgjør (1,7 prosent).