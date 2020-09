Bertheussen forklarte seg om mystisk kjøretur

Laila Anita Bertheussen forklarte seg torsdag om tøyremser med plastflasker inneholdende bensin som ble festet bak bilen da hun var ute og kjørte.

Da Laila Anita Bertheussen ankom boligen på Røa ved 19-tiden på kvelden, oppdaget en politipatrulje tøyremser påbundet flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen. Politiet

24. sep. 2020 13:25 Sist oppdatert nå nettopp

På kvelden mandag 11. februar i fjor var Laila Anita Bertheussen på en kjøretur med familiens hvite Ford. Turen varte i cirka en time. Da kjøreturen startet, var alt i orden med bilen.

Da Bertheussen ankom boligen etter kjøreturen, oppdaget politipatruljen som hadde vakt der at det var festet lange tøyremser påbundet flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen.

Slik så det ut under bilen til Laila Anita Bertheussen og Tor Mikkel Wara en mandag i februar i fjor. Politiet

Ifølge tiltalen var det Bertheussen selv som festet tøyremser med plastflasker til bilen. Selv har hun hele tiden nektet for det.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Vis mer

Tingrettsdommer Yngvild Thue innledet med å spørre om Bertheussen har hatt noe befatning med tøyremsene?

– Nei, svarte Bertheussen.

Hun fortalte at hun skulle gjøre noen ærend den kvelden og kjørte først til en dyrebutikk ikke så langt fra boligen. Hun parkerte utenfor butikken og kjøpte varer der.

Turen gikk videre til Smestad gjenbruksstasjon der hun kastet søppel. Derfra gikk turen til en storkiosk på Ullern. Bertheussen parkerte utenfor storkiosken og gikk inn.

Da hun kom tilbake i bilen, satt hun der i en liten stund før hun kjørte hjemover mot Røa. Underveis på denne turen stoppet hun for å kaste et teppe fordi det plutselig begynte å lukte vondt av det. Bertheussen husker i dag ikke eksakt hvor teppet ble kastet.

– Før jeg kom hjem, så svingte jeg på autopilot inn på parkeringsplassen til den gamle skolen til min datter. Jeg tok en u-sving der og kjørte deretter hjem. Da kom en eller to politifolk løpende mot bilen og sa at det hang noe bak bilen.

Aktor Frederik Ranke lurte da på om hun hadde vært på flere kjøreturer den samme dagen. Bertheussen kunne ikke huske det. Ranke tok da frem et politiavhør der det kom frem at Bertheussen også hadde benyttet bilen tidligere på dagen.

Ranke henviste også til et tidligere avhør der Bertheussen ikke hadde nevnt at hun hadde stoppet ved Lysejordet skole før hun kjørte hjem.

Underveis på turen den kvelden hadde Bertheussen ikke merket noe mistenkelig før flaskene ble oppdaget.

Her er flaskene og tøyremsene som ble hengt på bilen til Bertheussen. Politiet/ PST / NTB scanpix

Hadde bensinkanne i garasjen

Aktor viste deretter bilder av en bensinkanne som lå i parets garasje. Garasjen ble på den tiden brukt til oppbevaring av diverse gjenstander.

– Er du klar over at det ble funnet bensinspor på snø og is ved terrassen deres? Har du noen tanker om hvordan den bensinen havnet der?

– Jeg vet ikke. Kanskje håndverkerne har brukt bensinen, svarte Bertheussen.

Paret hadde på den tiden ingen bensindrevne gjenstander hjemme hos seg.

– Kan du ha fylt opp bensin i disse flaskene?

– Nei, svarte Bertheussen.

– Hva var grunnen til at du svingte innom Lysejordet skole? spurte aktor Marit Formo.

– Det var en automathandling. Jeg var i mine egne tanker.

Det er over seks år siden datteren sluttet på denne skolen, kom det frem i retten.

Dommer Thue lurte på om Bertheussen hadde hørt noen lyder fra flaskene som var festet til bilen, men det hadde hun ikke.

Politiet: Ble ikke festet før kjøreturen

Etter Bertheussens forklaring var det en politikvinne som inntok vitneboksen. Hun jobbet da som kriminaltekniker og rykket ut til Røa for å sikre tekniske bevis.

Hun kunne i retten fortelle at tøyremsen var på syv meter. Det var tilsammen tre flasker merket med Isklar bak bilen. To av flaskene inneholdt bensin. Den tredje flasken var tom. Denne flasken hadde et hull i bunnen. En teori er at hullet oppsto under kjøreturen.

Det ble ikke funnet fingeravtrykk på flaskene.

Siden stoffremsene ikke var særlig skitne, tror ikke politikvinnen at de hadde blitt slept så lenge.

Politikvinnen som forklarte seg i retten torsdag, tror ikke at tøyremsen hadde blitt slept over lang strekning. Da ville den ha vært mer skitten. Politiet

Aktor Marit Formo lurte da på om det er mulig at stoffremsene ble påmontert bilen før kjøreturen til Bertheussen, og kan ha falt av under kjøreturen?

Til dette svarte politikvinnen at hennes vurdering er at de ikke var festet på bilen før kjøreturen.