Kystverket frykter lasteskip kan grunnstøte i natt. Forbereder seg på «verstefallsscenario»

Det er fare for at lasteskipet Eemslift Hendrika kan drive på land i løpet av natten. Kystverket har derfor erklært statlig aksjon. Parallelt gjøres forsøk på å få slept skipet.

Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika kan drive på land i løpet av natten, frykter Kystverket, som onsdag kveld har iverksatt statlig aksjon for å berge skipet. Foto: KV Sortland / Kystvakten / NTB

7. apr. 2021 20:45 Sist oppdatert nå nettopp

Kystverket opplyser onsdag kveld at det er igangsatt mobilisering av oljevernressurser i området. Det nederlandske lasteskipet har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

– Forholdene har endret seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymret for at fartøyet ikke følger den drivbanen den opprinnelige planen var basert på. Vi setter derfor statlig aksjon nå, slik at vi får mulighet til å sette slep på havaristen. Samtidig forbereder vi oss på et verstefallsscenario med grunnstøting, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm.

− Regionen har spesielt sårbare naturområder, og vi ønsker ikke at de skal utsettes for belastningen av et oljeutslipp, fortsetter han i en pressemelding.

Særdeles dårlig vær

Det har vært jobbet med å hindre skipet i å grunnstøte de siste dagene. Skipet har vært i drift i Nordsjøen siden mandag 5. april. Fartøyet har siden drevet mot land i særdeles dårlig vær med stor bølgehøyde.

Den nederlandske lasteskipet drev onsdag kveld direkte mot Stadlandet med en hastighet på 1,5 knop. Avstanden var 20.40 onsdag kveld om lag 10 nautiske mil til land.

– Det betyr at fartøyet vil kunne drive på land i løpet av ca. 8 timer, skriver Kystverket i pressemeldingen.

Fikk slagside mandag

Man har lenge fryktet at det kunne kantre og at drivstoffet de vil lekke ut i sjøen. Det dårlige været har gjort bergingsaksjonen vanskelig.

Så sendt som tirsdag kveld trodde Kystverket at skipet ville bli berget før det man risikerte at det ville grunnstøte onsdag.

Skipet mistet all motorkraft mandag. Den nederlandske båten sendte ut et nødsignal på formiddagen etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Hele mannskapet om bord måtte forlate skipet og ble berget i land.

Bergingsmannskaper fires ned

Hovedredningssentralen melder at bergingsmannskaper onsdag kveld fires ned i det nederlandske lasteskipet.

Hovedredningssentralen skriver på Twitter at mannskapene bistår i den statlige aksjonen som Kystverket iverksatte onsdag kveld.

Mannskapene fires ned fra et redningshelikopter.

Skipet er på 5460 tonn. Eemslift Hendrika var lastet med servicebåter til bruk i oppdrettsnæringen. Det skulle til Trøndelag da lasten forskjøv seg, og fartøyet mistet etter hvert motorkraft.

En av båtene på dekk falt i havet tirsdag. Onsdag ble det klart at man klarte å redde båten, som alene var verdt 66 millioner kroner.