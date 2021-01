Pfizer reduserer vaksineleveransene til Norge

Legemiddelselskapet Pfizer reduserer vaksineleveransene til Norge og Europa fra neste uke. Norges beredskapslager kan kompensere for leveransebremsen.

Legemiddelselskapet Pfizer reduserer vaksineleveransene til Norge og Europa fra neste uke og en periode fremover, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

15. jan. 2021 21:19 Sist oppdatert nå nettopp

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier fredag kveld til VG at han har fått bekreftet fra Pfizers globale ledelse at det kun vil bli en reduksjon i antall doser som leveres i én uke, og ikke flere uker fremover.

Den midlertidige reduksjonen vil påvirke alle europeiske land, og det er foreløpig ikke klart når Pfizer vil nå maksimal produksjonskapasitet igjen.

7.800 færre doser

Årsaken til legemiddelgigantens reduksjon er en oppgradering av produksjonskapasiteten. Når oppgraderingen er gjennomført, vil selskapet kunne øke sin produksjon av vaksinene fra dagens 1,3 milliarder til 2 milliarder doser per år, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Slik ser et glass med Pfizer-vaksinen ut. Foto: Robert Michael / DPA

FHI opplyste tidligere på dagen at leveransene ble redusert fra neste uke og en periode framover. Det er Pfizer som leverer vaksinen Norge har begynt å vaksinere befolkningen med.

– For Norge betyr dette i første omgang at vi får 7.800 færre doser i uke tre enn det Pfizer tidligere hadde meldt om, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Beredskapslager kompenserer

Norge var forespeilet 43.875 vaksinedoser fra Pfizer neste uke, men ser nå ut til å få 36.075 doser.

– Vi har ikke ennå sendt ut det vi har beholdt i beredskap for slike tilfeller og har nå mulighet til å dekke opp denne reduksjonen i leveranser fra det beredskapslageret vi har i Norge, sier Bukholm.

– Det lageret vi nå har, vil kunne kompensere for en reduksjon i de planlagte leveransene i noen uker fremover hvis det er behov for dette.

Magnus Johansen (26) jobber som sykepleier ved lungeavdelingen på Sykehuset Østfold på Kalnes og har behandlet koronapasienter i rundt ti måneder. Onsdag var han den første helsearbeideren i Østfold som fikk koronavaksinen. Foto: Gorm Kallestad

Høie: Må holdes oppdatert

Helseminister Bent Høie (H) sier til NTB at slike situasjoner er årsaken til at regjeringen har støttet FHI i å ha et beredskapslager. Sverige og Danmark er blant landene som har prioritert å raskere vaksinere folk med første dose og som nå sliter mer som følge av reduksjonen i leveranser.

– Norge kan fortsette tempoet som er planlagt for å vaksinere både dose en og dose to, mens de landene som har brukt alle vaksinene de har fått til dose en, nå må redusere aktiviteten på kort varsel, sier Høie.

Han sier det er svært viktig at produsentene holder myndigheter og distributører løpende oppdatert om planer som kan påvirke planlagte leveranser.