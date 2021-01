Kvinne skadet i skyteepisode i Drammen – mann pågrepet

En mann er pågrepet etter en skyteepisode i en leilighet i Tordenskioldsgate i Drammen sentrum tidlig fredag morgen. En kvinne ble skadet i skytingen.

NTB

1. jan. 2021 07:08 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetatene fikk melding om at det ble avfyrt skudd i leiligheten rundt klokken 5 på morgenen. To kvinner ble fraktet til sykehus. Like før klokken 7 opplyser politiet til Drammens Tidende at en mann er pågrepet og blir kjørt i arresten.

Operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt sier til NTB at det bare er den ene kvinnen som er kommet fysisk til skade, og at hun ikke er alvorlig skadd.

– Kvinnen har skader i armen etter det vi antar er skudd, sier Groth til VG.