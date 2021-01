Resultatløst søk i natt etter savnede i Gjerdrum – håper fremdeles på å finne overlevende

Redningsmannskapene fortsatte gjennom natten letingen etter overlevende etter leirskredet på Ask i Gjerdrum. Etter en pause mandag morgen, er letingen gjenopptatt.

4. jan. 2021 05:46 Sist oppdatert 6 minutter siden

Innsatsleder Roger Pettersen fra politiet sier at de fremdeles har håpet om å finne overlevende.

– Redningsmannskapene igjen har startet opp med aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av dagen, sier Pettersen på pressekonferansen klokken 09 mandag.

Letemannskapene hadde tatt en pause på morgenkvisten mandag.

Søndag ettermiddag og tidlig på kveld markerte hundene på et område som mannskapene skal gå igjennom mandag. Store deler av dagen skal brukes til å lete i dette området, opplyser innsatsleder fra brannvesenet.

Det er i hulrommene og bygningsmassene redningsmannskapene har håp om å finne overlevende. Fire USAR-team (Urban Search and Rescue) jobber der hundene har markert. De får også bistand fra Forsvaret og politiet.

Pettersen sier at de ennå ikke har gjennomgått hele rasområdet.

Politiet jobber også for å hente etterretnings- og etterforskningsopplysninger for å finne aktuelle nye søksområder.

Redningsmannskapene vil jobbe i rasområdet frem til klokken 16 mandag før det blir bytte av mannskaper.

Lette i natt

Før en pause mandag morgen var det stor søkeaktivitet i området natt til mandag.

– Det er ikke gjort nye funn i natt, og søket fortsetter, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB i 4.30-tiden mandag morgen.

I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Søndag ble tre døde personer hentet ut av skredområdet, og dermed er i alt syv personer bekreftet omkommet.

Redningsmannskaper i aktivitet i rasområdet ved Ask i Gjerdrum søndag kveld. Flere boliger ble tatt av jordskredet, og tre personer er fremdeles ikke funnet. Foto: Monica Strømdahl

Det søkes fortsatt med håp om å finne overlevende, understreker Sveen.

– Innsatsen er målrettet i den forstand at det søkes i de områdene og strukturene der det er håp om å finne folk, sier han.

Avhengig av hulrom

Fem av de totalt ti savnede er pr. søndag identifisert, og tre personer er fortsatt ikke funnet.

Innsatsleder helse Gunnar Farstad fortalte på en pressebriefingen søndag kveld at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

– Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse, sa han.

Dronebilde fra rasområdet på Ask i Gjerdrum søndag 3. januar. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten / POOL

– Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon, sa Farstad.

Han la til at det er norske erfaringer med at folk har overlevd med langt under 20 grader i kjernetemperatur.

Politihunder skadet i søk

Selve skredgropen er om lag 700 meter lang og 300 meter bred og er utfordrende å bevege seg i.

– Vi legger veier der hundeekvipasjene markerer og søker mot bygningsmasser og der det kan være hulrom, fortalte Inge Myhrer søndag. Han er fagansvarlig for urbant søk og redning (USAR) og leder for redningsgruppen i Nedre Romerike brannvesen.

Hele søndag kom folk vandrende opp til utkikkspunktet over Gjerdrum. Mange tente lys og ble stående i stillhet og se ut over de mørke husene som står tomme ved siden av krateret etter raset. Foto: Hans O. Torgersen

Blant letemannskapene som bidrar er patruljehunder fra Oslo politidistrikt.

– Hundene våre har gjort en imponerende jobb, til tross for farer og miljø. Lørdag kveld søkte en av hundene i et område hvor den tråkket gjennom et vindu. Det resulterte i et stygt kutt og han ble hastet til veterinær hvor den ligger til overvåking etter behandling, skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

Oslo politidistrikt har på Facebook delt bildet av en av sine skadede hunder. Foto: Oslo politidistrikt

– Han vil bli bra, men kan dessverre ikke bidra her lenger. Ytterligere et par hunder har skadet seg i søket, men vil være raskt tilbake i arbeid, skriver en av hundeførerne i innlegget.