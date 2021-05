Her kan du søke opp hvor mange som er i streik i din kommune, og hvor de jobber

7387 offentlig ansatte ble torsdag morgen tatt ut i streik av Unio.

Bjørnegård skole i Bærum er en av virksomhetene der streiken merkes. 19 ansatte ble torsdag morgen tatt ut i streik på skolen. Foto: Trond J. Strøm

27. mai 2021 08:21 Sist oppdatert nå nettopp

Det er ansatte ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner over hele landet som nå streiker. Dette rammer blant annet avviklingen av eksamen på mange skoler.

Du kan søke opp hvilke skoler eller andre virksomheter som er rammet av streiken, og hvor mange som er tatt ut i streik ved arbeidsplassen. Du kan også bruke kommunenavn eller navn på fylkeskommune.

Dette er første del av streiken. Hvis konflikten vedvarer, har Unio varslet opptrapping ved uttak av flere streikende i tiden som kommer.

Streiken kan blant annet få konsekvenser for eksamen og standpunktkarakterer for skoleelever, bekrefter Unio overfor VG. Mange skoleelever vil rammes, og Bergen kommune melder om at rundt 9000 skoleelever berøres av steiken.

Også virksomheter i Bærum er hardt rammet av streiken.

