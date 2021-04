Foto: Heiko Junge / NTB scanpix I midten av mars i fjor vurderer norske myndigheter å innføre de strengeste tiltakene landet har hatt i fredstid. Tidlig om morgenen 12. mars anbefaler Utdanningsdirektoratet å stenge alle skoler og barnehager. I dag sier direktoratet at det ikke ville tatt den samme beslutningen om igjen. Hva skjedde egentlig da skolene stengte? Norge Koronaviruset Kaos, frykt og raske beslutninger. Dette skjedde da skolene stengte.

Avgjørelsen førte til at over 800.000 norske barn ble holdt hjemme fra skolen.

Å stenge alle landets skoler og barnehager havner høyt på listen over de mest drastiske tiltakene regjeringen gjennomførte i fjor vår.

Derfor har det vært et tema for Koronakommisjonen om stengingen gikk riktig for seg.