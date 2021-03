Reiste på «kjærlighetstur» til den norske IS-krigeren: – Jeg elsket ham veldig høyt, jeg elsker ham enda

I 2013 reiste hun til Syria og den norske IS-krigere Bastian Vasquez. – Jeg ville bare være med ham og passe på ham, sier hun i retten.

Den IS-tiltalte kvinnen startet mandag sin forklaring for Oslo tingrett. Foto: Monica Strømdahl

Aftenposten følger rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Denne artikkelen oppdateres fortløpende.

Mandag startet rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen fra Oslo. Nå skal hun fortelle hvorfor hun forlot familien i Norge og reiste til borgerkrigsherjede Syria.

Kvinnen startet mandag formiddag med sin forklaring.

Ifølge tiltalen har hun vært gift med tre menn, som alle var aktive medlemmer i terrororganisasjonen IS. Før hun reiste til Syria giftet hun seg med den kjente norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

– Jeg elsket ham veldig høyt, jeg elsker ham enda, forklarte hun i retten mandag.

Den IS-tiltalte kvinnen har kvittet seg med både niqaben og hijaben. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

Fakta Rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen Mandag 1. mars starter rettssaken mot en 30 år gammel norskpakistansk kvinne. Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den Islamske stat (IS). Rettssaken skal etter planen vare frem til 24. mars. Hun er født i Pakistan, men flytte til Norge som lite barn og er i dag norsk statsborger. Hun vokste opp i Oslo. I februar 2013 reiste hun fra Norge til Syria og flyttet sammen med ektemannen, den kjente norske IS-krigeren Bastian Vasquez fra Skien. Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Kvinnen giftet seg siden med to andre IS-krigere, deriblant en shariadommer. Hun fikk et barn til. Oslo-kvinnen og hennes to barn ble i midten av januar 2020 hentet hjem av norske myndigheter. Noe som førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. Påtalemyndigheten mener at hun la til rette for ektemennenes deltagelse i IS ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet. 30-åringen erkjenner ikke straffskyld. Vis mer

Kontaktet av kjent islamist på Facebook

Hun fortalte at hun etter å ha begynt med studier kom i kontakt med Islam Net. Etter hvert tok hun i bruk hijab og brukte mer og mer tid på den svært konservative organisasjonen Islam Net. Noe som skapte konflikter hjemme, forklarte hun.

Hun beskriver prosessen fra liberal til radikal og konservativ som rask. Det tok kort tid fra hun gikk uten hijab til hun tok i bruk både hijab og niqab. Etter hvert tok Islam Net for mye tid, da ble hun med i Profetens Ummah.

Sammen med tre venninner fikk hun en slik posisjon at hun hjalp Profetens Ummah med å spre informasjon om denne gruppen. Gjennom organisasjonen ble hun også kjent med Bastian Vasquez.

Vasquez skulle bli en av de mer fremtredende IS-krigerne fra Norge.

– Jeg pleide å kopiere sitater fra internett som jeg limte inn på Profetens Ummahs side.

Det førte til at Bastian Vasquez kontaktet henne.

– Han likte det jeg postet, svarte hun på spørsmål om hvorfor han tok kontakt med henne.

Et sentralt spørsmål for retten blir hva 30-åringen visste da hun reiste til Syria i februar 2013. I forkant av reisen til Syria giftet den da 22 år gamle kvinnen seg med en av de mest profilerte norske IS-medlemmene, Bastian Vasquez. Foto: Videoklipp

– Jeg hadde en ganske radikal tankegang

Hun ble også kjent med «jentene fra Profetens Ummah». Dette er kvinnene som er kjent som to søstre fra Bærum. I tillegg var det Aisha Shezadi, også hun fra Bærum.

På spørsmål om hun støttet Profetens Ummah og voldelig jihad på den tiden, svarte hun «ja».

– På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang, forklarte hun.

Tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen spør ut den tiltalte kvinnen mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Erkjenner ikke straffskyld

Rettssaken mandag startet med at den tiltalte kvinnen ikke erkjente straffskyld. Deretter startet aktor, statsadvokat Geir Evanger, med sitt innledningsforedrag.

Tiltalte visste at ektemannen Bastian Vasquez var en aktiv fremmedkriger i en terrororganisasjon da hun reiste til ham i Syria i februar 2013, ifølge aktor.

Hun forberedte seg ved å samle inn penger, 40.000–60.000 kroner, før hun dro ned.

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, mener hans klient ble holdt mot sin vilje.

Giftet seg med fremmedkriger: – Jeg ville passe på ham

Høsten og tidlig vinter 2012 ble hun og Bastian Vasquez kjærester. Kort tid etter reiste Vasquez til Syria for å bli en del av terrororganisasjonen Jabhat al-Nusra. Senere ble han en del av IS.

Rundt en måned før hun reiste giftet de to seg via telefonen.

– Når ble det et tema at du skulle reise ned til Syria, spurte rettens administrator.

– Det skjedde allerede før vi giftet oss. Fordi Bastian spurte hva jeg tenkte. Jeg hadde allerede vurdert å reise til Egypt, men valgte å reise til ham da han spurte, forklarte hun.

Hun forklarte at hun ikke hadde reflektert mye over at hun reiste til et land hvor det pågikk en borgerkrig.

– Jeg ville bare være med ham og passe på ham.

Hun visste før Vasquez reiste til Syria at han skulle reise for å «krige». Der skulle han kjempe for Jabhat al-Nusra i kampen mot Assad-regimet, fortalte han henne. Kjæresten fortalte henne mye om Nusrafronten, men hun lærte også selv at ting hun leste på internett.

Etter at Vasquez reiste ned begynte han etter hvert å «mase på henne» for at hun skulle komme ned til Syria. I februar 2013 reiste hun til Syria.

– Jeg dro ned for å praktisere radikal islam, forklarte hun i retten.

Dro på «kjærlighetstur»

I forkant hadde hun solgt flere eiendeler, kjøpt inn klær og samlet inn mellom 40.000 og 60.000 kroner. Tiltalte og hennes forsvarer har lagt vekt på at hun reiste for å besøke hennes kjæreste, men hadde planlagt å reise tilbake.

Rettens administrator spurte tiltalte om forberedelsene harmonerte med en «kjærlighetstur».

– Jeg hadde veldig lyst til å møte ham, samtidig hadde jeg ganske radikal tankegang. Hadde det ikke vært for at Bastian var i Syria, så hadde jeg ikke reist ned.

Hun forklarte at hun i første omgang reiste ned for å være kona til Vasquez, men at hun også skulle tilbake for å beroligge familien hennes.

– Han hadde fått andre ut, så jeg regnet med at han skulle få meg ut også. Så kunne de se at det var mulig å reise inn og ut, forklarte hun.

Vasquez døde da han jobbet med å lage bomber for IS i april 2015.