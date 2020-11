19 koronasmittet etter utbrudd på sykehjem i Vindafjord

I alt tolv beboere og sju ansatte ved et sykehjem i Vindafjord kommune i Rogaland er smittet av covid-19. To eldre kvinner er døde.

Vindafjordtunet. Foto: Vindafjord kommune

NTB

Nå nettopp

En kvinne i 90-årene døde lørdag på sykehjemmet Vindafjordtunet. Hun er den andre beboeren som dør i løpet av kort tid.

– Dette er en pasient som ble syk da vi først oppdaget smitte på avdelingen. Hun testet først negativt, men det viser seg at hun var smittet, sier kommuneoverlege Terje Kleiven i Vindafjord kommune til avisen.

I tillegg er tolv beboere fra samme avdeling smittet med koronavirus, skriver Stavanger Aftenblad. Også sju av de ansatte er smittet.

Fungerende ordfører Tove Elise Madland (Ap) er klar på at situasjonen er krevende for kommunen. Hun understreker samtidig at hele organisasjonen gjør, og har gjort, en formidabel innsats.

– Smitten er kun på en avdeling. Det viser hvor gode smittevernrutiner og ansatte vi har, sa hun til NRK onsdag kveld.

Hun ønsket ikke å si noe om eventuelle sykdomsforløp blant de smittede, men var klar på at det er snakk om eldre syke mennesker, som ofte har underliggende sykdommer.