Karantenehotell har skapt heftig debatt. Nå må Norge forklare seg for Europa.

Tilsynsorganet innledet nylig sak etter trygdeskandalen. Denne gangen er det ordningen mot importsmitte de vil vite mer om.

I 1. etasje på hotellet har Ullensaker kommune satt opp en covid-19-teststasjon. Ordningen med karantenehotell har møtt mye kritikk. Olav Olsen

1. des. 2020 17:26 Sist oppdatert 8 minutter siden

I begynnelsen av forrige uke sendte Esa over flere spørsmål til norske myndigheter om ordningen med karantenehotell. Esa er tilsynet som har ansvaret for å følge med på at EØS-regelverket overholdes.