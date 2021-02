Høie vil ikke gripe inn i Oslo. Nye tiltak kan bli nødvendige om smitten ikke går ned.

Smittetallet R har steget til 1,4 i Oslo. Helseministeren vil overlate til kommunen å ta grep for å få smitten ned igjen.

Folk i Oslo må fortsatt finne seg i stengte kjøpesentre. Et høyt smittetall kan bety at det vil vedvare ennå en stund. Bildet er tatt onsdag kveld. Foto: Siri Øverland Eriksen

24. feb. 2021 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi har ikke noen planer om å gripe inn. Det er Oslo som må vurdere dette, og jeg har tillit til at byrådet vil håndtere denne situasjonen.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB etter at det onsdag ble kjent at R-tallet har steget til 1,4 i hovedstaden. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitten til 140 nye.

Hvis en slik situasjon vedvarer over tid, vil det føre til en dramatisk smitteøkning, advarer Høie.

Oslo har alene stått for rundt halvparten av de rapporterte smittetilfellene i Norge de siste dagene. Smitteoppblomstringen kommer samtidig som byen har startet på en gradvis gjenåpning.

Følger nøye med

Men regjeringen vil helst slippe å overkjøre byrådet.

– Oslo kommune må nå vurdere hele veien om de mener de har et tiltaksnivå som er tilstrekkelig. Så følger vi med på det i tillegg. Hvis vi opplever at Oslo ikke håndterer situasjonen, så har vi selvfølgelig mulighet til å gripe inn. Men det er ikke noe vi ønsker. Vi ønsker å samarbeide om tiltaksnivået, sier helseministeren.

Ifølge ham blir utviklingen de nærmeste ukene avgjørende for om hardere tiltak må til.

– Jeg oppfatter at det jobbes med dette. Så må vi hele veien vurdere om det som gjøres, er tilstrekkelig.

Advarsel fra Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han har tro på at økt testing kan bidra til å presse R-tallet nedover.

– Men hvis ikke, så må man drøfte andre typer tiltak som er mer inngripende, sier Guldvog til NTB.

Han gjør det klart at et R-tall på 1,4 ikke er akseptabelt over tid.

Ifølge direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet (FHI) har FHI og Helsedirektoratet nå møter med Oslo kommune nesten daglig for å diskutere situasjonen.

Slike møter har FHI og Helsedirektoratet også med andre kommuner, understreker hun.

– Men på grunn av situasjonen i Oslo, som har vært spesiell lenge, så er det enda mer intensiv kontakt der.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil ikke gripe inn i Oslo. Bybildet preges fortsatt av realtivt sett tomme gater. Foto: Siri Øverland Eriksen

Steen: Fortsetter med strenge tiltak

– Oslo har de strengeste tiltakene i landet. Det har vi hatt lenge, og det vil vi fortsette med. Det gjør at vi har god kontroll over smittesituasjonen.

Det opplyser byråd for helse og eldre, Robert Steen, til Aftenposten.

Aftenposten ba om et intervju med byrådsleder Raymond Johansen. Han uttalte nylig at Oslo nærmer seg et bristepunkt og at det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære når det gjelder summen av alle tiltak.

Forespørselen om intervju endte med noen sitater fra Steen på e-post.

Kinoene i Oslo holder stengt. Her Klingenberg. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tett dialog med helsemyndighetene

– Akkurat som testtallene og smittetallene varierer, varierer også R-tallet, påpeker Steen og fortsetter:

– Det er et tall som er sammensatt av mange indikatorer, blant annet sykehusinnleggelser. Når vi nå ser en økning i R-tallet, holder vi tett dialog med nasjonale helsemyndigheter om eventuelle tiltak.

Han sier det ikke er noen tvil om at det muterte viruset i seg selv bidrar til økt smitte også i Oslo. Steen mener kommunen mer aktivt enn tidligere driver oppsøkende testing.

– Dette gjør at vi fanger opp enda mer smitte, og dermed også får mulighet til å spore smitten, mener han.

Lettelsene gjort i dialog med myndighetene

Steen påpeker at de lettelsene Oslo har gjort for barn og unge: i barnehage, skole, idrett og fritid, har skjedd i nær dialog med nasjonale helsemyndigheter.

– Det er viktig at disse gruppene får nærme seg en så normal hverdag som mulig etter å ha hatt svært strenge tiltak svært lenge. Vi vil gjøre alt vi kan for å holde tilbudet åpent for barn og unge og heller videreføre strenge tiltak overfor andre grupper av befolkningen. Samtidig bør det ikke komme som en overraskelse at alle gjenåpninger kan bidra til noe mer smitte. Alle aldersgrupper må fortsette å holde avstand, vaske hendene og være hjemme hvis de er syke, påpeker han.