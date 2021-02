FHI: Nok med ett munnbind

Amerikanske studier viser at to munnbind kan øke beskyttelsen mot smitte. Folkehelseinstituttet (FHI) mener ett er nok – så lenge det brukes riktig.

Munnbind har blitt et vanlig syn under pandemien. Her er kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ikledd munnbind i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Det er publisert noen studier som viser at det også er mulig å forbedre ansiktstilpasningen ved å benytte tøymunnbind utenpå et medisinske munnbind. Dersom man benytter munnbindet på anbefalt måte, er det imidlertid ikke nødvendig å benytte to munnbind, skriver FHI i en oppdatering i koronaveilederen.

En ferske studie fra det amerikanske smittevernbyrået (CDC) viser at to munnbind som sitter stramt rundt ansiktet, kan øke beskyttelsen mot smitte, skriver NRK.

– Velger man å benytte to munnbind, er det viktig at man håndterer begge munnbindene på anbefalt måte, og at man er oppmerksom på at pustemotstanden kan bli større, heter det videre.