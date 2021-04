Onsdag kommer dommen over Norges koronainnsats. Dette vet vi myndighetene vil få kritikk for.

Hvor godt har norske helsemyndigheter håndtert pandemien? Nå får Erna Solberg svaret fra Koronakommisjonen.

På morgenen 12. mars 2020 møtte Erna Solberg og Bent Høie i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser. Ikke mange timene senere var landet stengt ned. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

399 dager er gått siden 12. mars 2020, dagen da «de mest inngripende tiltakene i fredstid» ble innført. De er fortsatt svært strenge i deler av landet. Kampen mot viruset er ikke vunnet.

Mens vaksineringen humper videre med opp- og nedturer, kommer den første store evalueringen av den norske innsatsen. Var det rett å stenge skolene? Var regjeringen godt nok forberedt? Hva med importsmitten?

Her er det vi vet og ikke vet før Koronakommisjonen legger frem sine funn onsdag ettermiddag:

Beredskap og planverk

Det første punktet i kommisjonens mandat er å kartlegge myndighetenes beredskap og planverk. Allerede her kan Solberg vente kritikk.

Senest i 2019 kom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en rapport over de største truslene i fremtiden. En pandemi var i toppen av listen. Advarslene var ikke nye. De var blitt gjentatt med jevne mellomrom de siste årene.

Ett av Høyres viktigste valgløfter i 2013 var å styrke beredskapen.

22. juli-kommisjonens dom var en del av bakteppet. Den kom med sterk kritikk av statlige myndigheter. Angrepet i Regjeringskvartalet kunne vært avverget, mente de.

Den gangen var Jens Stoltenberg statsminister. Nå er det Solbergs innsats som skal bedømmes. På flere områder ser vi at Norge ikke var godt nok forberedt.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har innrømmet en svikt i planene. De var i for stor grad bygd opp for å takle en influensapandemi, mener han. I stedet sendte et koronavirus verden ut i kaos. Det har andre egenskaper og må derfor håndteres annerledes.

12. mars 2020 var det helsedirektør Bjørn Guldvog som tok den formelle avgjørelsen om å stenge ned Norge. Foto: Monica Strømdahl

Helseminister Bent Høie har på sin side innrømmet at beredskapen for helt nødvendig beskyttelsesutstyr var for dårlig. Eksporten fra asiatiske land stoppet opp. Dermed måtte myndighetene innføre streng rasjonering på for eksempel munnbind.

Halvparten av kommunene manglet smittevernutstyr i pandemiens første fase, eller fryktet at de skulle gå tomme, ifølge KS-undersøkelse. De fleste dødsfallene skjedde på sykehjemmene.

Både Guldvog og Høie har også innrømmet at intensivkapasiteten på norske sykehus var for dårlig. Da pandemien traff landet, var det 289 slike plasser.

Trusselen om en kollaps i helsevesenet har hele tiden vært et av hovedargumentene for strenge tiltak.

Kunne nordmenns byrde blitt lettere å bære med bedre intensivkapasitet?

Det norske folk har sett mye til denne kvartetten det siste året. Her fra den historiske pressekonferansen 12. mars i fjor. Foto: Monica Strømdahl

Trodde importsmitte ga «moderate konsekvenser»

Smitten kom til landet med 2000–3000 vinterferieturister i fjor, hovedsakelig fra Østerrike. Ingen oppdaget noe før Island slo alarm.

Dagen før viruset ble oppdaget i Norge, mente Folkehelseinstituttet at importsmitten ville få «moderate konsekvenser». Helsemyndighetene trodde at knapt 100 ville bli smittet før påske.

Nesten ingen ble satt i karantene. De færreste ble testet.

Siden den gang har debatten gått om myndighetene har gjort nok for å hindre smitten i å komme inn i landet.

I fjor sommer åpnet regjeringen for at nordmenn kunne feriere i utlandet. Smitten økte da de og arbeidsinnvandrere kom tilbake fra sine ferier.

Etter høstferien så vi det samme mønsteret, da var importsmitten fra Polen svært høy. Unntak fra karantenebestemmelsene for arbeidsinnvandrere gjorde at importsmitten steg.

Aftenposten avslørte det politiske spillet og SMS-ene som ga fritak fra karantenereglene. Faglige råd og advarsler ble vraket av regjeringen.

Bjørn Guldvog følger Erna Solberg og Bent Høie ut etter møtet i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser. Foto: Monica Strømdahl

Var det feil å stenge skolene?

«Statsråd og statsminister må på banen for å understreke arbeidet vi utfører», lød den innstendige bønnen fra helsedirektør Bjørn Guldvog 10. mars i fjor.

To dager senere dukket statsministeren for første gang opp i et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

– Vil dere trykke på den røde knappen, spurte Solberg helsedirektøren.

Det kanskje mest inngripende tiltaket under hele pandemien var å stenge barnehager og skoler i inntil to måneder i fjor vår.

Utdanningsdirektør Hege Nilssen sa til Aftenposten tirsdag at de ikke ville stengt skolene med den kunnskapen de sitter med i dag.

Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt det samme, mens Bjørn Guldvog har innrømmet at de kunne åpnet før.

Folkehelseinstituttet mente det var usikkert om stengte skoler og barnehager ville ha noen effekt, men støttet beslutningen.

Stengte skoler og barnehager fikk store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Mange arbeidstagere måtte være hjemme med barna.

Det gikk dessuten utover det faglige tilbudet elevene har krav på. FHI mente senest i desember i fjor at «hjemmeskole senker kvaliteten på opplæringen og rammer barn og unge uforholdsmessig».

Det har også kommet stadig flere rapporter om at de sosiale kostnadene har vært store, spesielt for sårbare barn og unge. Foreløpig vet vi lite om langtidsvirkningene på psykisk helse og folkehelsen generelt.

De sårbare hardest rammet

Det er kommunene som har ansvaret for at elevene får det tilbudet de har krav på.

I KS-undersøkelsen kommer det frem at tilbudet til sårbare barn og unge noen steder ble sterkt redusert, spesielt i de to første månedene. I et mindretall av kommunene var tilbudet også redusert gjennom høsten.

Dette gjaldt blant annet barn med krav på spesialundervisning.

Et overveldende flertall av kommunene meldte om et dårligere tilbud enn normalt til barn med krav på PPT-hjelp (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i starten av pandemien.

Fire av fem kommuneledere mente dessuten at dagtilbudet for barn og unge med utviklingshemning ble dårligere ivaretatt enn normalt.

Helsedirektør Guldvog har også innrømmet at myndighetene burde hatt et bedre beredskapssystem for barn og unge.

Trafikklyssystemet med rødt, gult og grønt nivå på skoler og barnehager ble etablert i starten av pandemien. Det kunne vært klart på forhånd.

Kommunene ble informert via TV

Kommisjonen skal vurdere samarbeidet mellom kommunene og staten.

I KS-undersøkelsen pekte kommunene på veldig mye informasjon fra sentrale myndigheter. Et stort problem var at dette ofte ble presentert på direktesendte pressekonferanser.

Da ble det vanskelig å gi god og oppdatert informasjon til innbyggerne. Halvparten av kommunelederne svarte at det var vanskelig å holde oversikten over hvilke tiltak som gjaldt.

Det førte til et opprop fra 59 kommuneoverleger med krass kritikk til regjeringen.

Mange nordmenn har tatt en koronatest. Foto: Stein Bjørge

Samarbeidsproblemer mellom FHI og Helsedirektoratet

Et annet samarbeid kommisjonen har vurdert, er det mellom FHI og Helsedirektoratet.

Vi er blitt vant til å se Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog opptre sammen på pressekonferanser og i debatter. Tidvis har det imidlertid gnistret på bakrommet mellom etatene de leder.

Aftenposten skrev mandag om «oppgjøret, konfliktene, rotet, tabbene» bak lukkede dører i starten av pandemien.

Bare to dager før kommisjonen skulle sette punktum for sitt arbeid, sendte Stoltenbergs stabssjef en e-post med de siste innspillene fra FHI.

Der pekte FHI på en rekke «eksempler på uklar rolleforståelse, divergerende råd og duplisering av arbeidet, Folkehelseinstituttet versus Helsedirektoratet».

FHI mente noe av det var i strid med Smittevernloven og Helseberedskapsloven.

Dårlig samarbeid førte til dårlig begrunnede råd, som at barn kun fikk leke med 1–2 faste venner. Altfor mange ble også satt i en risikogruppe, blant annet barn med underliggende sykdommer.

Pasientene som ikke fikk behandling

En annen konsekvens av smitteverntiltakene, er at mange pasienter fikk utsatt behandlingen.

I fjor fikk over 243.000 pasienter ikke den behandlingen de skulle hatt innen planlagt frist.

Hver dag sto det i snitt 1057 senger tomme på norske sykehus, sammenlignet med hvor mange oppholdsdøgn sykehusene hadde året før.

Sykehusene hadde 386.000 færre oppholdsdøgn, en nedgang på 11,5 prosent.

Størst var nedgangen for planlagt behandling. Sykehusene ble satt i beredskap for å håndtere pandemien. Da ble annen behandling utsatt.

Noen fikk også utsatt operasjoner av frykt for behovet for en intensivplass.

Det var fra afterski-barer på skisteder som Kitzloch i Ischgl i Østerrike at smitten kom til Norge. Her fra en Aftenposten-reportasje ett år etter. Foto: Stig B. Hansen

Økonomiske konsekvenser

Kommisjonen skal også vurdere konsekvensene smitteverntiltakene har hatt for næringslivet og arbeidsplassene.

Stortinget har vedtatt en rekke krisepakker til bedrifter og ulike sektorer i samfunnet. I hvilken grad har de vært treffsikre nok for å berge flest mulig arbeidsplasser?

Hvordan ble Norge styrt under krisen?

I løpet av det siste året har Solberg-regjeringen tatt en rekke store beslutninger, som har berørt livet til hele befolkningen.

De fleste vil huske de svært hyppige pressekonferansene, over 177 endringer i korona-forskriften, og en rekke nye regler og råd.

Den mest inngripende forskriften i Norge ble behandlet med to timers frist for fagfolkene.

Mange valg er i hastverk, selv om konsekvensene var store og svært inngripende.

Men hva som har skjedd internt i regjeringen underveis, har vært svært lite kjent.

Koronakommisjonen har hatt tilgang til en rekke interne notater og dokumenter, som har vært hemmeligholdt til nå.

Aftenposten og flere andre medier har tidligere dokumentert at Koronakommisjonens arbeid har ført til at et stort antall viktige rapporter og dokumenter er blitt unntatt offentlighet.