FHI: Uforutsigbar pandemisituasjon, men den er ikke over

Høstens smittesituasjon er uforutsigbar. FHI regner med at pandemien vil øke igjen.

29 minutter siden

Det viser siste ukesrapport som er lagt frem. Den samlede overvåkingen fra FHI tyder på at sommerbølgen har passert toppen og fortsatt er i svak nedgang.

Ukesrapporten konkluderer med at situasjonen fortsatt er uforutsigbar, og vi må regne med at pandemien øker igjen når befolkningen kommer tilbake til hverdagen etter sommeren.

– Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for høyere sykefravær, står det i rapporten.

Aftenposten skrev nylig at langt flere ble innlagt på sykehus i sommer sammenliket med i fjor. Men det er få som trenger respirator og intensivbehandling.