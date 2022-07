Dette har du krav på om du er rammet av streiken

– Reiseforsikringen dekker ikke tap som følge av flystreik, sier forsikringsselskap.

SAS-streiken kommer midt i høysesongen for flyreiser.

4. juli 2022 18:17

900 SAS-piloter har de siste to ukene vært i streik. Konflikten dreier seg blant annet om at flyselskapet sa opp mange piloter under pandemien, og at disse pilotene måtte søke jobb på nytt i to bemanningsselskaper SAS har opprettet.

Streiken har pågått i høysesongen for flyreiser. Svært mange passasjerer har vært påvirket, og selv etter at streiken er avslutten vil det kunne ta et par dager før trafikken går som normalt.

Hvilke rettigheter har du hvis du som passasjer blir rammet av streiken? Her finner du svaret på det.

Hundretusenvis rammet

14. juli anslo SAS at 270.000 passasjerer hadde blitt rammet av streiken, og over 2550 flyvninger var innstilt.

Streiken har koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag, som da utgjorde 1-1,3 milliarder svenske kroner.

Hvilke muligheter har jeg om mitt fly er berørt?

Dersom flyet ditt har blitt innstilt som følge av streiken, har man tre alternativer, melder E24:

Kanseller billetten og få den refundert.

Ombooking til et senere fly.

Arrangere alternative reisemåter.

Ifølge Forbrukerrådet vil de reelle ombookingsmulighetene være små, siden det ofte ikke er ledige seter å oppdrive. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, mener det er viktig å ikke avbestille reisen din selv, før det er avklart om flyvningen blir innstilt.

– Hvis du avbestiller selv mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet, sier Iversen i en pressemelding.

Hva om jeg har bestilt og betalt for hotell som jeg ikke får benyttet, eller har andre tap som følge av kanselleringen?

– Den såkalte standardkompensasjonen er ment å skulle dekke slike kostnader. Om det ikke er tilstrekkelig, må man søke flyselskapet om det overskytende, som da vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Forbrukerrådet har laget en kalkulator på sine nettsider, slik at folk enkelt kan se hva de har krav på, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Så mye kan du kreve i kompensasjon etter standardsatsene, ifølge Forbrukerforbundet:

250 euro for alle flyvninger opptil 1500 km

400 euro for alle flyvninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km

600 euro for alle øvrige flyvninger.

Hvilken hjelp kan jeg få gjennom reiseforsikringen hvis flyet mitt blir innstilt?

Reiseforsikringer dekker ikke tap som oppstår på grunn av flystreik. Dette er bransjestandard, sier kommunikasjonssjef i Fremtind forsikring, Simen Rudi, til Aftenposten. Kunder bør derfor kontakte flyselskapet direkte for spørsmål om refusjon.

– Vår erfaring fra pandemien, hvor det var mange kanselleringer, var at pengene kommer, men at det tar tid, sier Rudi til Aftenposten.

Hva skjer hvis du er på reise og ikke kommer deg hjem?

SAS dekker blant annet utgifter for hotell, transportkostnader, mat og drikke, dersom man er på reise og ikke kommer seg tilbake til Norge. De oppfordrer reisende til å ta vare på alle relevante kvitteringer.

Hva gjør SAS for å hjelpe reisende med å finne alternative reiseruter?

– Vi har satt opp ekstra ressurser på kundeservice der det er mulig. Vi oppfordrer til å ta kontakt på kundeservice, men man må være forberedt på kø, sier pressesjef Tonje Sund i SAS Norge.

– Vi må bare beklage til kundene at det blir ventetid, men jeg har mange flinke kolleger som står klare til å hjelpe, legger hun til.

Denne saken ble første gang publisert 4. juli. Den ble oppdatert ved streikeslutt 19. juli 2022.