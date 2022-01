Derfor frikjennes Gaute Drevdal for åtte voldtekter

Gaute Drevdal var dømt for ni voldtekter. I lagmannsretten ble han frifunnet for åtte av dem og fikk redusert straffen sin med over 12 år. Dommen viser hvordan dommerne har delt seg.

Borgarting lagmannsrett kom fredag med dommen i ankesaken til tidligere kulturprofil Gaute Drevdal.

28. jan. 2022 15:48 Sist oppdatert 6 minutter siden

Gaute Drevdal ble først dømt til 13 år og seks måneders fengsel for ni voldtekter. Den tidligere kulturprofilen har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen.

Etter lagmannsrettens behandling er dommen kraftig redusert. Nå er han dømt til ett års fengsel for én sovevoldtekt.