I Sverige forutser en algoritme hvilke covid-pasienter som kan bli alvorlig syke

I Jönköping ringer helsepersonell hjem til pasientene med påvist covid-19 hver dag i 14 dager. De får også hjelp av en datamaskin til å finne pasientene med størst risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Sykepleier Madeleine Helgeroth ved Mullsjö vårdcentral i Jönköping ringer jevnlig hjem til pasienter med covid-19 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Nå nettopp

Mange med påvist covid-19 kontaktet ikke helsevesenet så tidlig som de burde i Sverige. Helsemyndighetene i Jönköping utviklet derfor en metode: De finner og følger opp dem som har størst risiko for å trenge hjelp på sykehus. Slik fanger de opp pasienter som må raskt inn.

– Det ble for mange pasienter som kom rett fra akutten og inn til intensivbehandling. Noen pasienter forsto ikke at de holdt på å bli veldig syke. Noen ville ikke belaste helsevesenet. Andre var ikke klar over at de hadde covid-19, sier direktør Charlotta Larsdotter i Vårdcentralarna Bra Liv.