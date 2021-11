Anken forkastet – vurderer å anke til Høyesterett

(Stavanger Aftenblad): Lagmannsretten er enig med tingretten i at det er stor sannsynlighet for at 51-åringen drepte Birgitte Tengs i 1995.

Advokat Stian Kristensen

11. nov. 2021 11:20 Sist oppdatert nå nettopp

Den drapssiktede 51-åringen fra Karmøy ble i Sør-Rogaland tingrett 28. oktober varetektsfengslet i 12 nye uker.

De åtte ukene før dette var mannen fengslet på grunn av fare for bevisforspillelse. Men denne gangen mente tingretten at bevisene var så sterke at han kunne fengsles etter straffeprosessloven paragraf 172a, som bare kan benyttes når det foreligger tilståelse eller stor sannsynlighet for at vedkommende er gjerningsmannen.