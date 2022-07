Ukrainas ambassadør ba om at familie skulle slippe å flytte til bygda

Norske myndigheter burde lyttet mer til ukraineres ønsker og behov, mente ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk. Én familie ville heller returnere til Kyiv enn å flytte til et sted uten kjentfolk, skrev han i et brev til UDI.

Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsiuk.

9 minutter siden

Over 19.000 ukrainere har søkt om asyl i Norge etter at krigen brøt ut. De skal bosettes over hele landet.

Korrespondanse Aftenposten har fått innsyn i, viser at den ukrainske ambassadøren har bedt norske myndigheter om å gripe inn i flere enkeltsaker.