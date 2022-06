Matapour brukte flere Oslo-moskeer: – Han ber, og så går han igjen. Han har alltid vært alene.

Den terrorsiktede 43-åringen Zaniar Matapour har vært innom flere moskeer i Oslo de siste årene. Basim Ghozlan har møtt ham flere ganger.

Basim Ghozlan er talsperson og styreleder i Det Islamske Forbundet/Rabita. Han forteller at det er nulltoleranse for vold mot meningsmotstandere i moskeen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har stadfestet at Zaniar Matapour har tilknytning til et nettverk av radikaliserte islamister. Han har vært kjent for PST siden 2015.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter at han skjøt og drepte to personer, og skadet 21 andre, i Oslo sentrum natt til lørdag.