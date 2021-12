Politiet har satt krisestab, bilister kan bli evakuert

Vogntogstans førte til kilometerlange køer på E18 ved Tvedestrand tirsdag. Mange har stått timevis i kø. Nå evakueres bilistene.

Køen sto fortsatt på E18 i Tvedestrand i 19-tiden tirsdag kveld.

NTB-Idunn Lavik og Kenneth Kandolf Haug

7. des. 2021 22:39 Sist oppdatert nå nettopp

Det snør fortsatt tett.

Sivilforsvaret sender mellom 15 og 20 personer som skal bistå i arbeidet. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til NRK. Også Røde Kors bistår i evakuering.

Tirsdag kveld skriver politiet i Agder i en pressemelding at de har satt krisestab i forbindelse med de kaotiske forholdene på E18.

Hensikten er primært å få bilkøene på E18 i gang, alternativt evakuere de som har sittet fast biler i mange timer eller gjennomføre en redningsaksjon.

– I forbindelse med snøværet på Sørlandet er mannskaper fra Grenland og Vestmar forhåndsvarslet om å bistå med evakuering av bilister på E18. Vi har scooterekvipasjer i beredskap, klar til å bistå ved behov, skriver Telemark Røde Kors på Twitter.

Ifølge NRK begynner elbilister å gå tom for strøm.

På trailerstoppen ved enden av den nye motorveien mellom Arendal og Tvedestrand var det bom stopp for trailerne.

– Jeg har full forståelse for at de er redde og fortvilte. I verste fall setter vi i gang evakuering, men nå er køen i litt bevegelse. Jeg håper det skal gå fint, men med dette været stoler jeg ikke helt på det. Vi er klare for tiltak, om køen blir stående, sa operasjonsleder Knut Odde i Agder-politiet til Fædrelandsvennen klokken 21.

Vogntoget som sperret veien tidligere tirsdag, ble fjernet på ettermiddagen. Likevel har de lange køene vedvart på grunn av mye snø i veibanen og vanskelige kjøreforhold på stedet.

Mye trøbbel

Frem til onsdag kan det komme 40–80 centimeter snø i Agder og Telemark.

– Våre brøytebiler kommer seg ikke frem fordi det er full stans. Det er også saktegående kø i motsatt retning, fortalte trafikkoperatør i Veitrafikksentralen, Ole Petter Ruud, til Fædrelandsvennen like før klokken 16.

Trailerulykken skjedde ved avkjøring 66 ved Lunde. Senere var det flere andre problemer, deriblant kjørte en brøytebil seg fast.

Også andre steder langs E18 på Sør- og Østlandet har det vært problemer. I Kragerø har politiet bedt folk tenke seg om før de kjører. Flere andre vogntog har også fått problemer.

Farevarsel

Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av mye snø i Telemark og Agder. Det kan komme opptil 80 centimeter snø. Meteorologisk institutt forlenget tirsdag farevarselet til å gjelde frem til fredag kveld.

Det var også tirsdag redusert fremkommelighet på E39 ved Nuland i Flekkefjord på grunn av et vogntog med problemer, meldte Veitrafikksentralen.

Og i forbindelse med av- og påkjøringen fra E18 i Risør var det lange køer av kjøretøyer som hadde problemer med å komme seg videre.