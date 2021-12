Stavanger: På høy tid med koronapass, mener både Ap og Høyre

Arbeiderpartiet i Stavanger mener tiden er inne for koronapass. – Det er på høy tid nå, sier Aps gruppeleder, Dag Mossige – og fyrer av en nyttårsrakett mot dem som velger å droppe vaksinen.

Gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Ap mener tiden er inne for å innføre koronapass – av hensyn til arbeidsplasser, uteliv og kulturliv, men også av hensyn til folks mentale helse.

31. des. 2021 15:05 Sist oppdatert nå nettopp

(Stavanger Aftenblad) – Dagens situasjon er selvfølgelig vanskelig for både utelivet og kulturlivet og alle arbeidsplassene som er der. Men vi skal heller ikke undervurdere betydningen disse sosiale arenaene har for den mentale helsen hos folk flest, sier han til Aftenbladet.

Formannskapet i Stavanger hadde ekstraordinært møte nyttårsaften for å diskutere gult eller rødt nivå for skoler og barnehager i neste uke. Enn så lenge fortsetter Stavanger på gult nivå, ble den enstemmige konklusjonen. I møtet sa Mossige at tiden er inne for koronapass.