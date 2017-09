Samarbeidsrådet: Vurderer å bryte med Islamsk Råd. Mener Mehtab Afsar er sentral del av problemet

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen mandag.

Det har vært mye uro rundt Islamsk Råd Norge de siste par årene:

Forsøk på oppsigelse av generalsekretær Mehtab Afsar.

Det gamle styret trakk seg i protest.

Ansettelse av en nikab-kledd kvinne.

Nytt styremedlem trakk seg etter kort tid på grunn av tiltale om bedrageri av en annen organisasjon enn IRN.

Moskeer truer med å trekke seg.

Kulturministeren holder tilbake statsstøtte.

Abid Raja mener Afsar bør trekke seg for å skape ro i organisasjonen.

En granskningsrapport konkluderte våren 2017 med at det forrige styrets oppsigelse av Afsar var ugyldig.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hadde tett og nært forhold

Anne Sender i SLT legger i intervjuet med Dagsavisen ikke skjul på at samarbeidet med IRN ble mye dårligere etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær.

På spørsmål om problemene ville blitt løst hvis Mehtab Afsar gikk av, sier Sender ifølge avisen:

– Jeg har lang erfaring med Islamsk Råd, gjennom Det mosaiske trossamfunn, lenge før han kom. Da var det et utpreget tett og nært forhold mellom Islamsk Råd, de rundt dem og storsamfunnet.

– Vi ringte hverandre, ga hverandre råd og gråt på skulderen til hverandre, med saker som var felles. Det gikk ganske fort over da Mehtab kom.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mot veggen

SLT har gitt IRN, som representerer vel 40 muslimske organisasjoner og 80.000 muslimer i Norge, et råd om hvordan organisasjonen bør ledes fremover.

– Vi har virkelig forsøkt det vi kan. Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på. Men vi har ikke nådd gjennom, sier Britt Strandlie Thoresen, styreleder i SLT.

Hvis STL ønsker å avslutte samarbeidet, må forslaget stemmes over innad i organisasjonen.

Generalsekretær Mehtab Afsar svarer slik på kritikken:

– I STL jobber vi med saker gjennom dialog der vi skal ha takhøyde for uenigheter. Det dere viser til tar vi direkte opp med våre dialogpartnere i STL.

Heiko Junge / NTB scanpix

Raja ber Afsar trekke seg

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, har oppfordret generalsekretæren om å trekke seg for å skape ro rundt IRN. Det skjedde under en politisk debatt som IRN arrangerte denne uken. Raja sa at Mehtab Afsar har mistet tilliten hos et så å si samlet storting, i tillegg til at han er i konflikt med kulturministeren, ifølge NTB som siterer Vårt Land.

Afsar selv sier at han lever godt med kritikken: – Vi må alle ha rom for uenigheter. Jeg har et stort forbedringspotensial og jobber daglig med meg selv for å bli et bedre menneske.