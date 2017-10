Åtte til sykehus etter brann i boligblokk på Romerike

Brannvesenet meldte om brannen i sjuende etasje i en boligblokk på Løvenstadtorget i Rælingen klokka 13.19 søndag. Brannmannskaper fra flere stasjoner på Nedre Romerike og med forsterkninger fra Oslo brann- og redningsetat rykket ut til stedet.

– Det brenner i 7. etasje. Evakuering er startet, og slukking pågår, opplyste politiet på Romerike på Twitter.

Barn til sykehus

Klokka 13.38 meldte politiet at brannen var slukket, men at mye røyk gjorde at evakueringen av beboere ble opprettholdt. Alle beboere fra sjette etasje og oppover ble evakuert, og åtte av dem måtte til sykehus.

– Fem voksne og tre barn er kjørt til Ahus med røykskader, opplyser politiet.

Det var åpne flammer i blokka som har ti etasjer. Det har brent i leiligheter både i sjette og sjuende etasje.

Hørte skrik

Kommunens kriseteam ble etablert som følge av brannen, opplyser Rælingen-ordfører Øivind Sand (Ap) til Romerikes Blad. Ordføreren bor selv like ved blokka som brant.

– Jeg hørte skrik helt hjem, og det var fælt å komme hit og se en mor med et barn som sto i et vindu og ropte på hjelp, sier han til avisen.