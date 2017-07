Politiet ber om tips i mulig drapssak i Skien

Mandag opplyser politiet at de står uten siktede i saken, og at de fortsatt ønsker informasjon fra publikum.

– Politiet fortsetter med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Det gjennomføres også flere vitneavhør og andre undersøkelser. Saken etterforskes bredt, og politiet har mottatt flere interessante opplysninger som vi følger nærmere opp, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Avdødes identitet frigitt

Den avdøde er sendt til obduksjon, og den foreløpige obduksjonsrapporten er trolig klar mandag ettermiddag eller tirsdag, opplyser Henriksen.

Avdøde er Andre Vollen f. 1980. fra Skien.

Det var to personer som fant mannen død i en leilighet i Odins gate i Skien lørdag. Politiet fikk meldingen om hendelsen 21.19.

Fant skadet mann i samme gate

Fredag kveld ble en mann i 50-årene funnet med alvorlige hodeskader i en leilighet i samme gate i Skien sentrum. Mannen i 50-årene er alvorlig – men ikke livstruende skadd. Han har nå forklart seg for politiet som undersøker om det er en sammenheng mellom hendelsen fredag og dødsfallet lørdag.

– Jeg mener at ut fra hans forklaringer til politiet er det en klar sannsynlighet for at han har vært utsatt for noe straffbart. Jeg vil ikke kommentere om vi har mistenkte i saken. Men vi etterforsker denne saken parallelt med lørdagens dødsfall. Vi kan ikke konkludere ennå, men vi kartlegger om de to også kjente til hverandre, sier Henriksen.