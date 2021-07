Nye karanteneregler og deltaviruset bekymrer lærerorganisasjonene

Frykter at lærere og foreldre må i karantene mens barn skal på skolen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Grønt nivå gjør det selvfølgelig enklere å drive undervisningen. Alle ønsker seg det. Men risikoen og redselen for å bli smittet eller bidra til smitte, blir ikke mindre, sier Steffen Handal til Aftenposten.

Han er leder i Utdanningsforbundet, som organiserer 180.000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet.

I går kom nyheten om at de fleste skoler barnehager og skoler i Norge vil starte opp på grønt nivå etter ferien.

I tillegg har regjeringen bestemt at barn og unge under 18 år i flere tilfeller skal være unntatt fra plikten til å gå i smittekarantene.

Den gjør at elever ikke må i smittekarantene hvis for eksempel en klassekamerat er smittet. Noe lignende unntak finnes ikke for lærere og foreldre.

Det kan gjøre det vanskelig for skolene å få hverdagen til å gå opp, mener Handal.

– Dersom de voksne må i karantene mens barna skal gå på skolen, kan det oppstå problemer med å få logistikken til å gå opp, sier han.

Elever unntatt fra smittekarantene

Regelen gjelder fra og med 16. august – som er skolestart de fleste steder i landet.

– Regjeringen sier de prioriterer utdanningstilbudet til barn og unge, men de prioriterer ikke dem som gjør jobben ved å sørge for at de er fullvaksinert. Det gjør mange urolige og redde, og må tas på alvor, sier Handal.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Kan debatten om vaksiner til lærere ha gjort at mange blir mer redde enn de kanskje egentlig trenger å være?

– Ja, det kan hende. Men da er vi tilbake til at regjeringen har sagt at skolen skal prioriteres. Samtidig prioriteres ikke lærerne. Det sier noe om hvordan man vurderer betydningen av denne jobben.

Folkehelseinstituttet har ikke anbefalt å prioritere skoleansatte spesielt, men i april åpnet de for at lærere og annet pedagogisk personell kunne prioriteres.

Om det faktisk gjøres, er opp til kommunene selv.

Fakta Dette er grønt nivå i skolen Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Urolig for deltaviruset

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag, er også skuffet over at hverken FHI eller regjeringen har prioritert lektorer og lærere for vaksiner.

– Dermed gir de et signal til kommunene om at de ikke trenger å sørge for at skoleansatte er vaksinert og beskyttet innen skolestart, sier hun.

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Med stigende smitte enkelte steder og den ekstra smittsomme deltavarianten i omløp, mener Helgesen mange av Lektorlagets medlemmer blir utsatt for langvarig risiko og smittefrykt.

– Særlig de i aldersgruppen 25–39 år må vente til langt ut på høsten før de er fullvaksinert, sier Helgesen.

Hun minner om at man ikke vet helt sikkert hvor god beskyttelse én dose gir.

– Lærerne må være friske

Foreløpige data indikerer at vaksinasjon med én dose mRNA-vaksine gir 35 til 56 prosent beskyttelse mot mild sykdom forårsaket av deltavarianten. Det skriver FHI i sin siste risikovurdering.

To doser gir svært god beskyttelse: 88 prosent.

Samtidig vurderes risikoen for at én dose gir lavere beskyttelse mot alvorlig sykdom, som liten. FHI skriver at de har «stor tiltro» til denne vurderingen.

– Men en dose beskytter trolig godt mot alvorlig sykdom, er ikke det det viktigste?

– Jo, det er jo det. Men problemet er jo at man fortsatt kan bli smittet og smitte andre. Lærere er tett på elevene på skolen. Regjeringen prioriterer skolen og barn og unge høyt, men for at elevene skal få undervisning, må lærerne være der, og lærerne må være friske, sier Helgesen.

Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet.

Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet som organiserer mange barnehageansatte, skriver i en SMS til Aftenposten at de er skuffet over at regjeringen lot det være opp til kommunene om ansatte i skoler og barnehager ville være vaksinert innen skolestart.

«Dette er selvsagt altfor dårlig, og et svik mot våre medlemmer», skriver hun.

Ifølge Nord er det nå et minstekrav fra Fagforbundet at regjeringen følger nøye med på smittesituasjonen, og ikke nøler med å justere nivået etter det.

Uklart hvor mange som er fullvaksinert

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere uttalt at han mener én dose er god nok beskyttelse for å kunne undervise.

Som Aftenposten skrev onsdag, var 65 prosent av ansatte i skoler og barnehager vaksinert med minst én dose pr. 12. juli. Da gjensto første stikk av vaksinen for 95.000 i denne gruppen.

Hvor mange som var fullvaksinert da, eller som er vaksinert nå, er uklart.

Det er dessuten forskjeller mellom de ulike fylkene.

I Oslo er 85 prosent av den generelle befolkningen over 18 år vaksinert med minst én dose. I andre fylker er denne andelen noe mindre.

Flere vaksinedoser til Norge

I den siste vaksinasjonskalenderen fra FHI anslås det at alle over 18 år vil ha fått tilbud om dose to innen utgangen av uke 42 – som er siste halvdel av oktober.

Men i etterkant er det kommet melding fra FHI om at dose to kan fremskyndes med to uker.

Torsdag meldte VG at Norge får ytterlige 258.000 flere doser av Pfizer-vaksinen. I tillegg kom det 100.000 ekstra vaksinedoser fra Litauen i forrige uke.

Aftenposten har spurt FHI når man nå antar at hele den voksne befolkningen vil ha fått tilbud om to doser vaksine, i lys av de siste dagers nyheter.

FHIs pressevakt opplyser at det fortsatt er den siste vaksinasjonskalenderen som gjelder.

Helse- og omsorgsdepartementet viser til sine nettsider, der det står at de siste leveransene betyr at «den norske befolkningen raskere kan bli fullvaksinert», og at de foreløpig ikke kan være mer presise.