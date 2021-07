Nå kommer sommerregnet. Venter opp mot 20 mm nedbør på én time.

Det ventes kraftige regnbyger østenfjells fra mandag ettermiddag til sent tirsdag kveld.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for styrtregn østenfjells og i Rogaland. Hvor kraftig regnet blir vil likevel variere, opplyser statsmeteorolog.

8 minutter siden

– Et lavtrykk beveger seg for øyeblikket seg nordover fra Skagerak og opp mot norskekysten.

Det sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til Aftenposten mandag formiddag.

– Det har allerede begynt å boble opp i Skagerrakk. Vi kan se at det lyner litt over Danmark og havet nå, og det blir spennende å følge med på.

Sarchosidis opplyser at det er områdene østenfjells og Rogaland som vil få de kraftigste regnbygene, og særlig i indre strøk.

Farevarslene gjelder fra mandag ettermiddag til sent tirsdag kveld. De har gult nivå, som betyr moderat fare.

På det meste ventes opp mot 20 mm nedbør på én time. Samtidig kan det være store regionale forskjeller.

– Akkurat hvor nedbøren treffer er vanskelig å si. Det handler om svært lokale fenomener. For eksempel kan det regne på Tøyen mens det er sol på Majorstuen.

Sarchosidis forklarer at denne typen regnbyger er typisk for sommerperioden.

– Når det har vært varmt såpass lenge, og det kommer inn kjølig luft, blir det eksplosivt i atmosfæren. Store temperaturforandringer fører som regel med seg kraftige tordenbyger, sier han.

Skogbrannfaren kan avta

Det varme og tørre været har også ført til stor skogbrannfare østenfjells den siste tiden. Selv om det nå er varslet store mengder nedbør, minner Sarchosidis om at skogbrannfaren fortsatt vil gjelde til regnet begynner å falle.

– Nå har det vært tørt svært lenge. Derfor må man være forsiktig med ild til farevarselet går ut i kveld. Det er fortsatt observert branner flere plasser i landet.

Sarchosidis opplyser om at skogbrannfaren vil vurderes på nytt etter at nedbøren har kommet.

– Men det kan se ut som at faren vil være over i hele Sør-Norge snart.

Regnet skylder inn over Sør-Norge mandag kveld. På det meste ventes opp mot 20 mm nedbør på én time, opplyser Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt Samtidig er det vanskelig å anslå hvor regnet vil slå ned hardest.

Liten fare for flom

De siste ukene har store områder i Sentral-Europa blitt rammet av flom etter kraftig uvær. På tross av kraftige regnbyger, er ikke Sarchosidis bekymret for flom i Norge.

– Landskapet er annerledes i Norge enn i resten av Europa. På kontinentet er det mer flatt med mange daler som samler mye vann. Her i Norge er det lettere for vannet å renne ut i havet på grunn av fjellene, sier han og legger til:

–I Norge er det som regel Innlandet som opplever flom, men her er det ikke ventet de verste bygene.

– Er det fare for oversvømmelser?

– Når det er tordenvær kan det komme mye regn på kort tid. Da blir det fort ganske mye vann på veiene. Der hvor bygene treffer på det verste, må man nok vente forsinkelser i trafikken som følge av vanskelige kjøreforhold.

I farevarselet oppfordres bilistene til å holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring.

Sarchosidis sier videre at dette ikke er tidspunktet for å legge ut på en fjell- eller strandtur. Han anbefaler folk å følge med på lynradaren til Meteorologisk institutt og værvarselet.

Les også Enorme ødeleggelser etter flomkatastrofen i Europa. Kan det samme skje i Norge?

Fare for lyn i nord

Mandag ettermiddag og kveld er det utsendt farevarsel for lyn på Helgeland og Saltfjellet i Nordland.

Faren for lyn og torden vil avta utover kvelden. Også her vil det være store lokale forskjeller i intensitet, og enkelte steder vil ikke få tordenvær.

Ifølge Sarchosidis ser det likevel ikke ut til at bygene i Nord blir like kraftige som i sør.

– Her er det mer snakk om lokale ettermiddagsbyger med kort varighet, sier han.

Værvarsel for Oslo tirsdag 27. juli.

Flom i London

Over Nordsjøen har regnet pøst ned de siste dagene. I London har kraftig regnvær ført til oversvømmelser i hjem og gater, mens flere undergrunnsstasjoner er blitt stengt. Søndags skrev BBC at to av byens sykehus ber pasienter om å holde seg unna akutten som følge av oversvømmelsene.

Ved Newham-sykehuset øst i byen var akuttilbudet stengt mandag morgen. Ambulanser blir derfor dirigert til nærliggende sykehus.

Beboere i bydelen Woodford i Øst-London skal ha brukt bøtter og treplater for å holde vannmassene unna hjemmene sine. Videre er flere av de store trafikkårene i London stengt. Det gjelder blant annet Blackwall-tunnelen og A12-motorveien.

En 28-år gammel syklist, som er født og oppvokst i London, sier til BBC at han aldri har opplevd en lignende flom i byen.

Søndag ble det målt 41,6 mm nedbør i St. James’s Park, og parken var dermed det våteste stedet i Storbritannia den dagen.

Det er foreløpig utsendt fire flomvarsler med høy alvorlighetsgrad for London og Sør-England, ifølge det britiske miljødepartementet.