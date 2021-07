Flere fylker i Norge farget oransje av EU: – Føles veldig urimelig

Både Trøndelag og størstedelen av Nord-Norge er farget oransje på EUs nye smittekart. – En konsekvens av at vi ikke har fått vår rettmessige andel av vaksinene, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen mener smittetrykket i Troms og Finnmark er et resultat av skjevfordelingen av vaksiner. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

8. juli 2021 17:10 Sist oppdatert nå nettopp

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) oppdaterte torsdag sitt smittekart.

Fra før var Rogaland og Agder merket som oransje. Nå gjelder dette også Troms og Finnmark og Trøndelag.

– Nå ser vi konsekvensene av at vi ikke har fått vår rettmessige andel av vaksinene, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Han er oppgitt over skjevfordelingen av koronavaksiner, der østlandskommuner har fått flere vaksiner enn resten av landet, mens mange kommuner i resten av landet har fått færre. Tromsø er blant kommunene som har mistet vaksiner i regjeringens opplegg.

– Føles veldig urimelig

Tromsø-ordføreren mener «det er innlysende» at skjevfordelingen av vaksiner nå har skylden for at byen hans blir farget oransje av EU.

– Det er åpenbart et element. Vi er den landsdelen som har vaksinert færrest folk under 65 år, sier han.

– Dette er konsekvensene av en villet politikk, legger han til.

Wilhelmsen sier folk i Tromsø begynner å bli slitne av smittevernreglene, og trenger en ferie.

– Nå er vi inne i sommeren, og folk har lyst til å komme på ferie. Da føles det veldig urimelig. Nå topper det seg med denne oransje fargen, sier ordføreren.

Det er likevel ikke sikkert at EUs oransje-farge ødelegger ferien for folk fra Troms og Finnmark. EU anbefaler sine medlemsland å slippe inn reisende fra oransje områder, men kun med negativ koronatest.

– Bør få flere vaksiner

Kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden mener også det er på tide at Trøndelag og Trondheim får flere vaksiner.

– Det er nok en del kommuner som føler at det er krevende nå. Vi ser at de kommunene som ikke har kommet langt nok i vaksineringen, får utbrudd, sier han.

Wolden sier Trondheim klarer seg bedre enn mange andre kommuner. Trondheim var blant kommunene som hverken fikk flere eller færre vaksiner i omfordelingen. Nå sier Wolden likevel at kommunen nå ønsker seg en jevnere fordeling.

– Vi håper på flere det er på tide å sørge for at landet blir mest mulig likt, med tanke på vaksinering. De som har fått færre vaksiner, bør få flere nå, sier han.

Kommunedirektøren understreker likevel at han ikke var «veldig kritisk» til omfordelingen i vår.

– Vi mente det var riktig at Oslo fikk mer vaksiner, for det har så store konsekvenser for resten av landet hvis Oslo sliter, sier han.

Kan bety karantene

ECDCs smittekart danner grunnlaget for beslutningene som gjøres i Norge, både om reiseråd utenlands og karanteneregler for utenlandsreiser.

Folkehelseinstituttet (FHI) skal fredag oppdatere sitt smittekart. De gjør imidlertid sin egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at deres kart samsvarer med ECDCs.

FHIs egne oppdateringer vil gjelde fra førstkommende mandag. Trolig vil eventuelle endringer blir klare fredag.

Mandag denne uken åpnet store deler av Europa opp for reiselystne nordmenn. En rekke land ble markert som grønt, noe som betyr at man kan reise fritt uten å tenke på karantene. Den populære greske øya Kreta var blant områdene som da ble markert som grønt.