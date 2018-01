Politimesteren i Oslo frykter svekkelse av etterforskning

– En slik utvikling får i verste fall konsekvenser for politidistriktenes evne til å etterforske krevende saker, sier Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, til VG.

Han understreker at Kripos fortjener alle pengene de kan få, men at det er viktig å se på fordeling til distriktene.

– Vi må ikke komme dit at styrking av særorganer fører til ansettelser av kritisk kompetanse som rekrutteres fra politidistriktene, sier Sjøvold.

Les også: Har sendt fem varslingssaker til ledelsen i politiet

Politimesteren ber nå om en prinsipiell debatt om fremtidens politi, og ber politikerne være tydelige på hva de ønsker med politireformen.

– Et av hovedpoengene med store politidistrikter er at de skal kunne etterforske sine egne saker. Mitt håp er at politikerne trekker tydeligere linjer mellom hva politidistriktene skal ha ansvar for, og hva som er særorganenes ansvar, sier Sjøvold.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til avisen at han er uenig i kritikken.

– De siste fem årene har politidistriktene blitt styrket med 1.482 politistillinger. Særorganene har blitt styrket med 128, sier han, og legger til at politiet i 2018 er tildelt ytterligere 350 stillinger hvor flesteparten vil gå til politidistriktene.