– De fleste som blir berørt direkte av unnskyldningen fra statsministeren er jo borte. Men også familiene og barna er berørt. Selv om det kommer sent, er det viktig for både historien og etterslekten at det kommer en unnskyldning, sier Reidar Gabler.

Tirsdag kveld ble det kjent at den norske Regjeringen med Erna Solberg gir de såkalte «tyskerjentene» en unnskyldning for måten de ble behandlet etter andre verdenskrig.