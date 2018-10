Havbok-forfatter frykter at Røkke skal bruke skyskraper til å få innflytelse

«At private aktører, som ser penger å tjene på nye måter å utnytte havressurser på, er forståelig. Men hva har statlige institusjoner som Havforskningsinstituttet å gjøre i Røkke-tårnet?», spør journalist og forfatter Morten Strøksnes i et Facebook-innlegg han la ut torsdag kveld.

Han har blant annet skrevet «Havboka» som utkom høsten 2015. Den bestselgende boken er kritikerrost og vant Brageprisen i klassen for sakprosa. Boka er oversatt til 25 språk.

Med Røkke-tårnet mener Strøksnes skyskraperen Det store blå på Fornebu som Kjell Inge Røkke og Aker planlegger å bygge.

Det er forsknings- og havselskapet REV Ocean som står bak prosjektet om å etablere Verdenshavets hovedkontor – World Ocean Headquarters i området hvor Akers hovedkontor ligger. Kjell Inge Røkke er mannen bak REV Ocean.

De samarbeider blant andre med Havforskningsinstituttet i Bergen.

– Vil få større innflytelse

– Med denne skyskraperen prøver Røkke å få med seg ledende havforskningsmiljøer under sitt eget tak. Røkke har vist en imponerende evne til å få milliarder ut av staten, og til å endre premissene underveis. Dette synes helt glemt nå, og det eneste som diskuteres er byggets utforming, sier Strøksnes.

I Facebook-innlegget anklager han Røkke for rovfiske, som Strøksnes mener har hatt negative konsekvenser for havet.

– Er det ikke bra at Røkke ønsker å gjøre opp nå ved å etablere Rev Ocean?

– Jeg tviler på at det blir akkurat slikt det ble presentert på pressekonferansen. Her vil han tjene penger. Og så vil han ta inn leieinntekter fra flere statlige organer og stå frem som en historisk person som etablerer av et forskningsmiljø, svarer Strøksnes.

Har ikke planer om flytting

Sissel Rogne, direktør i Havforskningsinstituttet, sier til Aftenposten at hun ikke har lest innlegget til Morten Strøksnes og ikke kan kommentere det.

Hun sier det ikke foreligger planer om å flytte deres fire Oslo-ansatte inn i Røkke-bygget dersom det fullføres. I dag sitter de ved Universitetet i Oslo.

– Har kritikerne noe poeng i at det ikke er smart for offentlige organer å flytte inn i bygningen?

– Mange offentlige organer har lokaler hos private næringsaktører som har mange aktiviteter inkludert næringseiendom/utleielokaler. Så vil det være en vurdering fra sak til sak hvilke aktører som deler bygg, og hvordan det offentlige ivaretar sin integritet, sier Rogne.

Inviterer Strøksnes med

Nina Jensen, leder i REV Ocean, sier at Verdenshavets hovedkontor er et ikke-kommersielt initiativ for å redde livet i havet, og at offentlig-privat samarbeid er både vanlig og nødvendig.

– Jeg håper Strøksnes tar kontakt med meg for å bli oppdatert på hva dette faktisk dreier seg om. Det vi har gjort, er å forsøke å etablere et samarbeid mellom alle de sentrale institusjonene. Havforskningsinstituttet er godt etablert i Bergen og skal ikke flytte inn i vårt hus, men vil naturlig nok samarbeide om og bidra til relevante aktiviteter i huset, sier Jensen.

Jensen synes det er påfallende lite oppmerksomhet rundt alle pengene Kjell Inge Røkke vil stille til disposisjon for å redde havmiljøet.

– Han vil donere over 50 prosent av formuen sin, og har valgt havet. Det må være i vår alles interesse at disse pengene blir brukt på best mulig måte.

– Strøksnes synes det er påfallende at en tidligere rovfisker skal redde havet?

– Jeg skal ikke kommentere tidligere aktivitet, bortsett fra at jeg er uenig i at krillfiske er rovfiske som ødelegger havet. Aker Bio Marine er et foregangsselskap når det gjelder bærekraft. For øvrig håper jeg jo, som fan av Morten Strøksnes og Havboka, at også han vil være interessert i å samarbeide med oss. Jeg har allerede invitert ham til et møte, sier Jensen.