(Aftenposten) Steimosletta/Alvdal og Vidflotten/Lesja.

Fallskjermjegerne er blant Italias tøffeste soldater. De er en del av NATOs hurtigutrykningsstyrke (NRF), som på få dagers varsel skal rykke ut om et medlemsland angripes. Deres forrige test var NATOs øvelse Eagle Overland i juli, der de på kort tid transporterte seg selv over land til Romania, via Slovenia og Ungarn.

Nå er de på øvelse i Norge, under forhold de på alle måter er uvant med. Derfor tok de først en tur til egne fjelltrakter, for å trene med landsmenn som er spesialister på krigføring i høyde og kulde. Noe de mener ga resultater.

– For oss er NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge allerede en suksess. Vi valgte å forberede oss på norsk vinter i Dolomittene og i Alpene. Vi har flyttet 1600 soldater hit med fly og skip. Vi har etablert to leirer. Vi har bevist at utstyret vårt fungerer, sier sicilianer, general og sjef for styrkene i Norge, Angelo Michele Ristuccia.

– Likevel er geografien rundt Lesja og Alvdal for oss svært utfordrende. Vi får virkelig testet, og slåss mot, våre egne grenser, sier han.

Ofte overrasker det hvor joviale generaler er, når det ikke handler om offisielle opptredener. Ristuccia er intet unntak. Etter å ha konstatert at øvelsen i Norge dokumenterer NATOs vilje, og evne, til å stille opp for hverandre, henter han frem den sjenerøse italieneren i seg.

Det bærer rett til feltkjøkkenet, der kokkene Giuseppe Armando og Pagano Guida er to av flere i hvitt som tilbereder tidlig lunsj bestående av focaccia og, selvsagt, pizza. Med hånden på skulderen til Armando nyter sjefen selv en bit, men avviser bestemt å være med på et pizza-bilde. Alle må dessuten på med hodeplaggene før de fotograferes.

– Kjøkkenet er viktig sosialt, men også militært. Vi er i en fase av øvelsen der vi skal være helt selvhjulpne, sier Ristuccia.

Fakta: Det italienske forsvaret Den italienske hæren teller 90.000. Totalt skal det italienske forsvaret ifølge oberst Giuseppe Scuderi i fremtiden telle 150.000 soldater.

– Ligner ikke så lite på Peloponneskrigen

Ristuccia og oberst Giuseppe Scuderis fallskjermjegere i Alvdal har vært tre ganger i Afghanistan, og dessuten i Irak.

– Krig er på mange måter det samme nå som før. Du vil finne likhetstrekk mellom Trident Juncture og Peloponneskrigen i år 431, med tanke på organisering og taktiske prinsipper. Men det er selvsagt også store forskjeller, sier han.

– Å tilpasse oss lokale forhold og finne løsninger når ikke alt går etter planen, er derfor en viktig del av det vi gjør under denne NATO-øvelsen, sier Ristuccia.

100 varmeovner holder 600 italienere varme

– Vi er heldige som kan trene ute i det norske samfunnet, og ikke bare på militære områder. Vi lærer å respektere lokale rettigheter og begrensninger, følger oberst Giuseppe Scuderi opp.

Leiren hans ligger der som en betydelig base under den karakteristiske Flåklypa-høyden. På toppen av høyden troner Reodor Felgens månerakett.

– Vi har fått en forklaring på den der fra lokale kilder, smiler Scuderi.

Sett bort fra vann og strøm er soldatene hans fullstendig selvhjulpne. Rundt hundre varmeovner står på mellom teltene. Inni dem kan det være lett kaotisk. Scuderi skynder seg å sende major Fabrizio Ligas for å sjekke et telt før det kan tas bilder. Tiden går før alt er klart.

– Du vet, soldatene lever sitt eget liv her, sukker Scuderi.

Nødrasjon med tortellini

Før det bærer ut i skogen for stridstrening, får sersjantmajor Salvatore Iovino i oppgave å demonstrere avdelingens stridsrasjoner. Som er like italienske som feltkjøkkenet på Lesja.

– Se her. Razione K, som vi kaller den, byr på tortellini (ringformet pasta), italiensk kjøtt på boks, bønner og frukt, forklarer Iovino.

Razione K har ankommet i rikelige mengder. Ingen utlendinger som har ankommet til storøvelsen i Norge blir så lenge som italienerne. De første, som skulle bygge opp leirene, kom 18. august. De siste rekker så vidt hjem til Italia på lille julaften.

Fakta: USA har med flest – Slovakia og Estland færrest Over 55.000 soldater er påmeldt til NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. De fleste på bakken, i Midt-Norge. Her er full oversikt: USA: 18.550 Tyskland: 9000 Norge: 6800 Storbritannia: 3800 Frankrike: 3000 Portugal: 2000 Canada: 2000 Nederland: 1900 Sverige: 1900 (Ikke NATO-land) Italia: 1600 Danmark: 1100 Spania: 1100 Belgia: 800 Polen: 550 Finland: 500 (Ikke NATO-land) Tyrkia: 450 Slovenia: 220 Portugal: 200 Albania: 200 Romania: 150 Luxembourg: 100 Tsjekkia: 100 Latvia: 100 Litauen: 100 Montenegro: 50 Hellas: 50 Bulgaria: 50 Ungarn: 50 Kroatia: 50 Estland: 10 Slovakia: 10

US kjører texmex, Norge lapskaus

– Stridsrasjoner og feltkjøkken reflekterer alltid kulturen der soldatene kommer frem, sier generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, sjef for Heimevernet. Han er tidligere spesialsoldat og har en lang rekke utenlandsoppdrag bak seg.

– Ofte er det viktig å spise blant lokalbefolkningen for å oppnå kontakt. Andre ganger handler det om baser der avdelingene skal være selvhjulpne, eller om stridsrasjoner. Da går det gjerne i «texmex» hos amerikanerne, posteier og kjeks hos franskmenn og grøt og lapskaus hos oss nordmenn, sier Kristoffersen.

– Over lang tid blir man fryktelig lei feltrasjoner. Deler man base med andre ender det gjerne med «byttebørser». Det skal også sies at slike rasjoner kommer i flere variasjoner enn tidligere, sier han.

Fakta: Dette er norsk og amerikansk stridsrasjon De ulike nasjonene har forskjellige stridsrasjoner. Norge nytter i dag frysetørket mat (Drytech) som finnes i mange varianter til passet frokost, lunsj og middag. Drytech må tilsettes kokende vann, noe som passer bra under norske forhold. I tillegg til drytech følger det med kjeks, sjokolade etc. Amerikanerne benytter Meal Ready to Eat (MRE) som også er sammensatt av ulike komponenter. Hovedforskjellen er at hovedretten ikke er frysetørket. Det følger med et varmeelement som legges sammen med posen med mat, ved tilsetting av litt vann reagerer varmeelementet og produserer varme. Norske styrker kjøper en del MREs i internasjonale operasjoner. Kilde: Forsvaret

