Orkla sier opp over 200 ansatte

– Jeg kan bekrefte at vi har bestemt å avvikle all varefremming i butikk fra 1. januar 2019. Vi gjør dette med bakgrunn i at Rema i juni har varslet at de vil gjøre denne oppgaven selv. Coop har i høst sagt at de vil vurdere situasjonen. Norgesgruppen har allerede har gjennomført dette, og derfor synes Orkla det er lite hensiktsmessig å ha egne varefremmere når 70 prosent av markedet er borte, sier konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli, til Adresseavisen.

Orkla sier dermed opp alle sine i overkant av 200 varefremmere. De ansatte arbeider over hele landet, og mange av dem har deltidsstillinger.