Erna Solberg får internasjonal kritikk for skattekutt

Det må bli en slutt på at selskaper unngår å betale skatt, enten ved å unndra skatt eller utnytte smutthull i systemet, mener den internasjonale hjelpeorganisasjonens direktør Winnie Byanyima. Fredag møter hun statsminister Erna Solberg (H) for å oppfordre henne til å lede an i den internasjonale kampen for et bedre skattesystem.

– Oxfam har bedt FN om å sørge for en global skattereform. Mange rike land vil ikke være med på det, men Norges statsminister kan arbeide for å fremme saken, sier Byanyima til NTB.

Hun roser den norske statsministeren for innsatsen hun gjør for bærekraftmålene – ikke minst for skolegang for jenter.

Byanyima håper at Solberg også vil lede den viktige kampen for å sikre utviklingsland skatteinntekter som gjør at de kan bygge skoler, sykehus og veier selv.

Oxfam-sjefen viser til at OECD-landene har gjort en jobb for å tette hull i skattesystemene. Men prosessen inkluderer ikke utviklingsland.

– Utviklingsland taper fordi det blir en skadelig skattekonkurranse. Internasjonale selskaper presser landene til å senke skattene og de er ikke i stand til å si nei, fordi de konkurrerer med hverandre, sier Byanyima til NTB.

Norge på femteplass

Oxfam har i samarbeid med selskapet Development Finance International laget en rapport som rangerer 157 land ut fra hvor gode de er på å minske forskjellene. Norge havner på femteplass totalt sett og rangeres som best i verden når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Men Norge får kritikk for å ha kuttet i selskapsskatten.

– Norge må gå tilbake til slik det var og få de rike til å betale mer, sier Byanyima.

Hun avviser regjeringens argument om at selskapene vil bruke pengene de sparer på å investere og skape nye arbeidsplasser.

– Vi finner ikke noen sterke bevis for at man skaper flere jobber når man kutter i skatten. Mange selskaper vil i stedet betale eierne mer i utbytte heller enn å investere, sier Byanyima.

Byanyima understreker at det norske skattesystemet alt i alt er bra, men at landet kunne gjøre det bedre – om regjeringen altså reverserer skattekuttene.

– Et politisk valg

– Rike land som Norge må passe på at man ikke glipper på indikatorene på indeksen. Å bekjempe ulikhet er et veldig viktig politisk valg, sier Kirkens Nødhjelps generalsekretær Lisa Sivertsen

Også hun deltar på møtet med Solberg fredag og legger på bordet tre krav:

* Å støtte lokale organisasjoner rundt om i verden som jobber mot korrupsjon og skattesnusk.

* At Norge skal være tøffere med globale selskaper som Facebook og Google og bidra til at de må betale skatt i landene hvor de opererer.

* At Norge skal alliere seg med andre land og arbeide for et mer rettferdig globalt skattesystem.

– FNs beregninger viser at 425 milliarder kroner forsvinner ut av afrikanske land på grunn av korrupsjon og skattesnusk. Det tilsvarer ti norske bistandsbudsjett, sier Sivertsen til NTB.