Seks personer skadet i trafikkulykke i Hedmark

– Det er snakk om en møteulykke på riksvei 3 hvor to biler har havnet i grøfta. Totalt seks personer er sendt til sykehus og legevakt. Den ene er mer alvorlig skadd enn de andre og ble tatt med av luftambulanse. Hvor alvorlig skadd vedkommende er, vet jeg ikke, sier operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt.

Det var to personer i den ene bilen og fire personer i den andre. Bilene som var involvert var en Peugeot og en Toyota.

– Politiet slipper nå køene forbi stedet, for så å sperre veien igjen for å kunne gjennomføre undersøkelser. Det blir nok likevel ikke altfor lenge til veien åpnes for full trafikk igjen, sier Løvseth.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 9.15.