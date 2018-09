To til sykehus etter dykkerulykke i Vestfold

Begge dykkerne klarte selv å komme seg opp på land før de ble hentet av ambulanse, melder NRK.

Ifølge operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt dreier det seg om to erfarne dykkere. Ulykken skjedde like før klokka 15.00. Skadeomfanget er ikke kjent.

Politiet opplyste på Twitter like etter hendelsen at de muligens må «brøyte» vei for ambulansen med de to skadde inn til Rikshospitalet på grunn av ettermiddagens bompengeaksjon i Drammen.

– Politiet håper «kjør sakte»-aksjonen viser velvilje med hensyn til det, skriver politiet.