Det sier Øyvind Leet i NSB. Han er sjef for region Øst, inkludert Østfoldbanens fire strekninger. Her er situasjonen igjen prekær på norsk jernbanens minst populære linje, Ski-Skøyen.

Leets uttalelse er en reaksjon på kommentaren fra Aftenposten-kommentator Therese Sollien i avisen torsdag. Sollien pendler daglig med lokaltoget fra Ski.

«Trengselen ble for voldsom. Ingen gjorde tegn til å vike, tvert imot presset fullvoksne menn seg inn i trappeløpet, mot den høygravide magen min. Til slutt måtte jeg kunngjøre at jeg ikke våget å være på toget mer», skrev Sollien om turen der hun valgte å gå av på Hauketo stasjon.

– Det bekymrer meg når trengselen blir slik den blir. Det er ikke lenger slik at folk automatisk tar hensyn, sier Leet.

– Jeg har svært stor forståelse for at passasjerer er fortvilet. Våre ansatte har det på samme måte, sier han.

Signalfeil og folk i sporet

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor bekrefter at flere uker i august og september har gitt ekstra store problemer for lokaltogene mellom Oslo og Ski.

Han ramser opp klassiske signalfeil, en avsporing på Ski som stengte to tog inne, flere tilfeller av personer som har beveget seg langs sporet, samt feil på sporveksel.

Innstillinger har det vært ganske mange av, oppsummerer Skarpen.

Han beklager også at det underveis i problemperioden er sendt ut en melding om at det er færre spor i bruk på Ski enn ellers. Dette medfører ikke riktighet.

– Når det skjer noe på Østfoldbanen oppleves det nok verre enn vest for Oslo. Det er like mange passasjerer, men dobbelt så mange avganger i Vestkorridoren, sier Skarpen.

For å illustrere trafikken på Østfoldbanen, viser han til at en stasjon som Holmlia, har dobbelt så mange passasjerer daglig som jernbanestasjonen i Trondheim.

Privat

Øivind Leet i NSB konstaterer at også de har bidratt til forsinkelser og innstillinger, med feil på materiell og mangel på personell.

– Men hele 99,5 prosent av avgangene hadde gått som planlagt i august om infrastrukturen hadde vært i orden, sier han.

– Vi har et ekstremt fokus på å gjøre det bedre for kunden. Vi har ikke gitt opp håpet om å bli bedre, spesielt når det oppstår stans i trafikken. Appen vår skal holde kundene langt bedre oppdatert om situasjonen på deres strekning enn i dag, sier han.

Her blir det bedring fra desember

Før Follobanen er på plass i desember 2012 og nytt dobbeltspor helt til Moss i ca. 2024, ligger det ikke an til noe løft for Østfoldbanen. Fredag kunne Aftenposten fortelle at også planene om dobbeltdekkere henger i en tynn tråd.

Blant annet fordi Jernbanedirektoratet, NSB og Norske Tog i månedsvis kun har vurdert en type dobbeltdekker som kan gå på strekningen Halden-Oslo og ikke er egnet for mange av- og påstigninger som på lokalstrekningene.

Men noe bedring blir det 9. desember, først og fremst for dem som pendler i retning Moss om morgenen og i retning Oslo om ettermiddagen.

Det blir tre avganger «motstrøms» morgen og ettermiddag på L21 Stabekk-Moss:

De nye går fra Stabekk 05.15, 06.29. og 07.33. De passerer Oslo S 05.29, 06.43. og 07.47. På ettermiddagen blir det ekstra avganger fra Moss kl. 14.56, 15.56. og 16.56.

Det blir også én ekstra avgang i rushtidsretning mot Moss på ettermiddagen, fra Skøyen kl. 14.36.

Også linjen Ski-Skøyen får drahjelp, takket være at tog fra Mysen skal gjøre ekstra stopp:

På Vevelstad blir det fire nye stopp om morgenen, kl. 06.42, 07.12, 07.42. og 08.12.

De samme togene fra Mysen skal også gjøre to ekstra stopp på Kolbotn, klokken 07.20. og 08.20. Fra Kolbotn blir det også en egen, ekstra avgang om morgenen, klokken 08.24. Den skal stoppe på alle stasjoner på vei mot Oslo S.

En ekstra gladnyhet

Thor Erik Skarpen byr også på ekstra gladmelding for pendlere Ski-Skøyen. Tidligere har Bane Nor opplyst at dagens dobbeltspor ville bli stengt for oppgradering når Follobanen åpner. Nå er det klart at den tyngste oppgraderingen, med nye skinner, sviller, mer rassikring etc. skal gjøres unna før banen åpner.