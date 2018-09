Politimann mistet lappen etter påkjørsel

Hendelsen skjedde på Schous plass 13. juli. En politibil var på vei til en trafikkulykke da den kjørte på en fem år gammel gutt på sparkesykkel. Politibilen kjørte på rødt lys, og gutten var på vei over en fotgjengerovergang. Politibilen skal ha brukt blålys, men ikke sirener, skriver Nettavisen.

Gutten fikk lettere skader i påkjørselen, og Spesialenheten for politisaker ble umiddelbart varslet. Nå har de etterforsket saken, og politimannen er ilagt et forelegg på 8000 kroner som han skal ha vedtatt. Politimannen har også mistet førerretten i tre måneder.

Spesialenheten har i sin vurdering lagt vekt på at politimannen skulle vært mer aktsom.

– Han ble ikke tatt for å ha kjørt for fort eller på rødt lys eller for at han kjørte på noen i fotgjengerfeltet, men ut fra totalsituasjonen og omstendighetene skulle han ha vært noe mer aktsom, sier juridisk rådgiver Rune Fossum ved Spesialenheten til VG.