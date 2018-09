De to politifolkene som møtte ham jobbet med etterretning og informantbehandling, men det fortalte de ikke til Cappelen da de møtte ham i fengselet. I stedet fortalte de to at de jobbet med å snakke med folk og at de ikke var etterforskere.

De to spanerne hadde en skjult opptager med seg, noe Cappelen ikke visste.

Preget av varetekten

Opptakene av samtalene ble tirsdag spilt av i Borgarting lagmannsrett. Hasjimportør og ligaleder Cappelen høres flere ganger ut som at han er tydelig preget av pågripelsen og ukene i varetekt.

Han ber om amnesti, men får vite at det ikke er mulig. Politifolkene forteller Cappelen at hasjsaken mot ham vil gå sin gang og at den eneste som kan hjelpe ham, er han selv.

– Jeg skjønner hvilken situasjon jeg er i. Jeg ønsker ikke at det skal eskalere mer, kunne tenkt med å avslutte dette her. Jeg sitter på masse informasjon. Jeg har vært kilde for Oslo-politiet i over 20 år, sier Cappelen.

– Men vi er ute etter noe litt annet. Jeg tror du vet hva det er, sier den ene politispaneren.

– Skal vi inne på det temaet der, så skal jeg ut herfra. Det kommer til å bli en bombe, sier Cappelen.

– Hvis vi snakker om det samme da, hvis vi skjønner hverandre så må det var riktig. Helt 100 prosent kontrollerbart, sier den andre spaneren.

– Da skal jeg og kona mi ut.

Ti kvinner og menn skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke. Vitneekspert mener juryen allerede har gjort seg opp en mening.

«Få ham på bånd»

I flere av samtalene med politiet snakker Cappelen om at hvis han blir løslatt, kan han møte Jensen og «få ham på bånd». Han foreslår at politiet kan utstyre både ham og bilen hans med opptaksutstyr.

– Hadde vi fått ham på bånd, hadde det aldri vært noen diskusjon. Da hadde det vært smakk og inn i buret med ham. Da hadde han vært ferdig.

Cappelen hevder at Jensen kort tid etter at de møttes første gang, i 1993, begynte å mase om penger og at de har hatt en avtale om at Jensen skal få 500 kroner for hver kilo hasj som smugles inn.

– Det har vært et voldsomt press, hver dag har han mast om penger.

I samtalene går det tydelig frem at han vet hva Jensen risikerer av straff dersom han blir dømt for korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling.

– Han får 20 år han, dette har vært det verste som har vært.

Samtidig advarer han politifolkene om at Jensen er farlig.

– Han er klin gæern og har et våpenarsenal som ikke ligner grisen. Han sover med pistol under puten. Det er ikke bare å komme med rambukk der, smeller det så smeller det andre veien.

– Hjem til kona og barna

Gang på gang gjør Cappelen det klart at han må få godt betalt for å fortelle om Jensen. I tredje samtale med politifolkene spør han rett ut:

– Har dere snakket om når jeg skal ut fra varetekt?

– Nei, det har ikke vært noe tema.

– Det viktigste for meg er fortest mulig å få meg ut så jeg kan komme hjem til kona og barna.

Cappelen forteller at han plages av usikkerheten ved å sitte lenge i varetekt og at det ville hjulpet mye å få vite når han kan slippe ut.

– Fire uker, det er greit, to måneder også.

Over fire og et halvt år senere sitter han fortsatt i fengsel.