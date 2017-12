Løgnaslaget dropper bruk av fangeluer i rettssak

Frisør Merete Hodne krever inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 tilskuere.

Rettssaken er den tredje i rekken for Hodne. Fra før er hun dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven etter å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen. Den saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Knebling og sensur

Sist komikerne og frisøren møttes i retten, stilte saksøkte Per Inge Torkelsen og hans revykolleger med stripete fangeluer. Tirsdag er hodeplaget byttet ut med T-skjorter som viser en gitar, der strengene foran lydhullet er tegnet som gitter i en fengselscelle med to hender som holder i «gitteret».

Torkelsen sier til NRK at motivet er et bilde på det han beskriver som frisørens forsøk på å kneble ytringsfriheten og sensurere revygruppa.

Advokat Per Danielsen, som representerer Merete Hodne, sier på sin side at holocaust og det nazistene sto for ikke er noe man bør spøke med.

-Alvorlig beskyldning

– Å beskylde noen for å være nazist i dag er alvorlig, slår Danielsen fast.

Løgnaslagets advokat Brynjar Meling mener derimot at det blir feil å trekke jødeutryddelsen og Hitler-Tyskland inn i saken.

– «Nazifrisør» knytter seg til hennes holdninger til andre enkeltmennesker, og man skal være forsiktig med å tolke dette for langt, sier Meling.

Torkelsen sier at Hodne er «ei spretten dame som står for meningene sine».

– Og de er beinharde. Da må hun også tåle at det blir stilt spørsmål ved dem, sier han.

Tilbake i Frp

Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge.

I sommer meldte hun seg på nytt inn i Fremskrittspartiet, etter at hun for noen år siden etter eget utsagn ble bedt om å trekke seg «på en fin måte» fra partiet. I 2013 sto Hodne på plassen foran tidligere Frp-politiker Jan Simonsen på valglisten til Demokratene i Norge på deres liste i Rogaland.

Det hører med til historien at kvinnen som ble nektet adgang til frisørsalongen på Bryne, senere har kastet hijaben.