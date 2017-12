Ung mann knivstukket på Furuset, 40–50 ungdommer på stedet da politiet kom

Knivstikkingen skjedde rett utenfor Furuset bibliotek og aktivitetssenter. Etter kort tid var ambulanse og politi på stedet. Også politihelikopteret ble sendt til stedet og sirklet over området.

Ved 22.30-tiden meldte politiet på Twitter at de hadde kontroll på en navngitt, mistenkt person, og at flere andre mistenkte er kjørt inn til arresten på Politihuset for avhør.

Ved 00.20-tiden melder politiet på Twitter at til sammen fire mistenkte er pågrepet i saken.

– Det var 40–50 ungdommer på stedet og en veldig uoversiktlig situasjon da politiet kom til stedet, sier politiets innsatsleder Torgeir Brenden til Aftenposten.

Han sier at politiet samlet ungdommene inne i aktivitetssenteret for å få oversikt over hvem som kunne være vitner.

– Vi har snakket med mange og begynner å få oversikt over flere involverte, sa innsatslederen til Aftenposten ved 22-tiden.

Han opplyser at den unge mannen ble stukket med en eller flere skarpe gjenstander og at han var ved bevissthet da ambulansepersonellet kjørte ham til sykehus.

Mange av ungdommene var menn i slutten av tenårene. Flere var sterkt oppskaket av det som skjedde, og fikk bistand fra sosial vakttjeneste, som også kom til stedet.

Politiets arbeid fortsetter utover kvelden.