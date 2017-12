Ny studie: Utøya-ungdommer sliter med migrene

- Vi vet mye om de psykologiske effektene av terrorangrep og annen ekstrem vold på overlevende, mens kunnskapen om de fysiske effektene av disse voldsomme hendelsene er mangelfull, sier forsker Synne Øien Stensland, MD, PhD, ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og ved Oslo Universitetssykehus.

Dette er en av de første studiene hvor Utøya-ungdom sammenlignes med andre.

Økt risiko for hyppig migrene

Stensland er medforfatter i en studie som publiseres i online-utgave av Neurology®, det medisinske tidsskriftet til American Academy of Neurology onsdag.

Studien viser at eksponering for terror kan øke risikoen for migrene og annen hodepine, og at overlevende etter terror har økt risiko for hyppig migrene og spenningshodepine.

– Vi mistenkte at de som overlevde terroren kunne streve mer med hodepine enn andre ungdommer, også utover det vi kunne forvente ut fra psykiske vansker og andre kjente risikofaktorer. Likevel var det veldig overraskende at de var så plaget, sier Stensland.

– Tiltak mest nyttig i tidlig fase

Hun mener dette tyder på at mennesker som utsettes for terror og andre ekstreme voldshendelser må få hjelp så raskt som mulig slik at de reduserer risiko for utvikling av alvorlige hodepineplager.

– I mange tilfeller kan tiltak være mest nyttige i tidlig fase, før hodepinen blir kronisk.

Setter hjernen i høygir

Stensland antyder at hjelpen bør være mer integrert, og følges opp over tid.

– Hvorfor har ungdommene som overlevde Utøya mer hodepine enn andre?

– Det kan man spekulere på. Det kan være ulike forklaringer. Men sannsynligvis kan det være at det å oppleve en så ekstrem voldshandling setter hjernene i høygir og bidrar til å senke terskelen for hodepine, og kanskje også andre smerter. Mangel på søvn og psykiske vansker kan gjøre vondt verre. Man blir mer sårbar.

Fakta: Om studien Studien involverte ungdom som overlevde massakren på Utøya 22.juli 2011, der 69 personer ble drept og 33 alvorlig såret. Alle overlevende opplevde terror, mange mistet venner, eller risikerte å drukne mens de prøvde å unnslippe øya.

Studien fastslår at en ekstremt voldelig enkelthendelse kan føre til pågående lidelse med hyppig migrene og annen hodepine. Slik hyppig hodepine er forbundet med fravær fra jobb og skole

De 495 som overlevde terroren på Utøya ble invitert til å delta i Utøya-studien, hvorav 358 var ungdom, mellom 12 og 20 år.

Av ungdommene deltok 213 i studien, hvorav seks prosent hadde vært innlagt på sykehus grunnet skuddskader.

Gjennomsnittsalderen blant ungdommene i studien var 18 år. Ungdommene ble intervjuet for første gang fire til fem måneder etter angrepet om aktuelle helseplager og en rekke andre ting.

Svarene ungdommene ga i intervjuet om type og frekvens av hodepine ble sammenlignet med svarene til 1.704 unge av samme kjønn og alder som ikke hadde opplevd terror, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Studien ble støttet av Helsedirektoratet og Norsk Forskningsråd.

Fire ganger økt sjanse for migrene

Tenåringene utsatt for terror hadde omtrent fire ganger økt sjanse for å ha migrene og tre ganger økt sjanse for spenningshodepine sammenlignet med ungdommene som ikke hadde vært utsatt for terror.

Disse funnene forble så å si uendret etter justering for skade, kjønn, økonomi og boforhold, tidligere fysisk vold eller seksuelle overgrep og psykiske vansker eller uro.

Nesten halvparten av jentene (49 av 109) og 15 prosent av guttene (16 av 104) som overlevde terroren på Utøya hadde ukentlig eller daglig hodepine, sammenlignet med 13 prosent blant jenter og 4 prosent blant gutter som ikke var utsatt for en slik hendelse.

– Vi beholder alarmnivået i kroppen oppe

Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, er ikke overrasket over funnene i rapporten.

– Jeg kjenner til at både overlevende og vi som er etterlatte lever med spenninger og fysiske plager. Det er stadig vekk triggere, blant annet i mediene, derfor beholder mange av oss alarmnivået i kroppen oppe. Det får konsekvenser for kroppen over tid, sier Røyneland.

Selv mistet hun datteren Synne på Utøya 22. juli 2011 og har selv plager med spenninger i kroppen.

– Selv om jeg ikke har hørt konkret om hodepine før, så er det antagelig samme mekanisme som forårsaker dette. Derfor er det så viktig at det forskes på, slik at mennesker som opplever traumatiske hendelser skal få riktig og rask hjelp og veiledning, sier Røyneland.