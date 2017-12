Venstres ledelse er dermed dypt splittet i den viktigste saken for Venstre i denne perioden.

Venstre bestemte seg lørdag for å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp på nyåret.

Partileder Trine Skei Grande ville ha regjeringsforhandlinger. Men av hennes to sidestilte nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, var det bare Elvestuen som støttet hennes forslag til landsstyret lørdag.

Dørum og Breivik førte an

Ifølge kilder Aftenposten har snakket med, som var på møtet, førte Terje Breivik og partiveteran Odd Einar Dørum an i kampen mot Trine Skei Grandes forslag, i det lukkede landsstyremøte.

Begge er sterke motstandere av regjeringssamarbeid med Frp.

Årsaken til Breiviks og Dørums kamp mot Grandes linje er at de fleste, også i Venstre, antar at hvis man går inn i forhandlinger om å gå i regjering, så er det stor sannsynlighet for at Venstre til slutt også ender i regjering.

Dørum fremmet et forslag på møtet som innebar at Venstre ikke skulle starte forhandlinger med tanke på å gå inn i regjering, men innlede forhandlinger å fortsette et samarbeid med Regjeringen fra Stortinget.

Etter det Aftenposten erfarer stemte 11 av 35 stemmeberettigede i landsstyret for Dørums forslag – og dermed mot at Venstre skal gå i regjeringsforhandlinger.

23 stemte imot, mens en stemme var blank.

Det innebærer altså at 2/3 av landsstyret i realiteten var for Grandes forslag om å gå i regjeringsforhandlinger.

Det lyktes ikke Aftenposten å få kontakt med Terje Breivik søndag. Heller ikke Grande ønsket å kommentere splittelsen i ledelsen.

6–2 i stortingsgruppen

I Stortingsgruppen, som er det organet i Venstre som formelt bestemmer, er 2 av 8 stortingsrepresentanter markante motstandere av et regjeringssamarbeid med Frp – Terje Breivik og Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag.

De seks andre stortingsrepresentantene er enten positive, eller åpne, for å gå i forhandlinger med Høyre og Frp og så vurdere utfallet av forhandlingene.

I et møte i stortingsgruppen lørdag kveld, rett etter at Venstres landsstyre hadde gitt et klart råd om å gå inn i regjeringsforhandlinger, var det likevel ingen som tok til orde for ikke å følge landsstyrets råd.

Hverken Breivik eller Gunnes tok til orde for å trosse landsstyret.

– Landsstyret ga oss et klart råd. Jeg er oppløftet over hvor klart det var. Derfor synes jeg det er greit at vi går i forhandlinger, sier Gunnes til Aftenposten.

Venstre-bastionene støttet Grande

Gunnes sto for øvrig bak den ene blanke stemmen i landsstyret. Han ville ikke ha en avstemning i landsstyret av prinsipielle årsaker. Han mente dette skulle være en avgjørelse som stortingsgruppen skulle ta alene, uten en rådgivende avstemning.

Alle de «tunge» Venstre-fylkene støttet Grandes ønske om å gå i regjeringsforhandlinger: Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal.

Sentralstyremedlemmene Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Rebekka Borsch støttet også forhandlingssporet. Også stortingsrepresentant og visepresident i Stortinget, Abid Raja, var tydelig i sin støtte til partilederens linje.



Breivik i strid med sine egne i Hordaland

Terje Breivik, som er stortingsrepresentant for Hordaland, er også i konflikt med sine egne i Hordaland i denne saken.

Fire fra Hordaland Venstre var til stede på lørdagens møte: Fylkesleder Idun Bortne, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og byråd i Bergen Erlend Horn – foruten Breivik.

De tre første talte for å gå i regjeringsforhandlinger.

Ville kaste Frp ut av regjering før valget

Partileder Trine Skei Grande sa rett etter høstens valg at det var svært lite sannsynlig at Venstre gikk i regjering sammen med Frp. Rett før Venstres landsmøte i mars sa hun at hun ville kaste Frp ut av regjering.

Nå har altså pipa en annen låt.

Etter å ha sondert i hele høst, som egentlig betyr å ha pratet uformelt om et mulig regjeringssamarbeid, med Høyre og Frp i hele høst, tar nå Venstre steget fra sonderinger til forhandlinger.

Regjeringsforhandlingene starter først utpå nyåret.