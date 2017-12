Mot høring i SSB-saken

Et tilstrekkelig antall komitémedlemmer har på forhånd varslet at de ønsker at det opprettes kontrollsak og avholdes høring for å komme til bunns i feiden mellom Jensen og avgått SSB-sjef Christine Meyer. Først ute var SVs Torgeir Knag Fylkesnes

– Det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd, enn hva Meyer og andre har gitt, sa Fylkesnes til NTB i forrige uke.

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sa mandag til VG at han under tirsdagens møte vil foreslå at det inviteres til høring. Komiteen har såkalte mindretallsrettigheter, som innebærer at det er tilstrekkelig at fire av ti komitémedlemmer slutter opp om kravet om å opprette en kontrollsak.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har i to omganger svart på en rekke spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ved begge anledninger har avgått SSB-direktør Christine Meyer bestridt Jensens forklaringer og beskrivelser.